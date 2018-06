Jini Channel: “Sé lo que les gusta a los fans latinos”

Las frutas también, en Corea es super caro. Recuerdo que cuando era pequeña mis padres me compraban una banana como premio, me daba pena comerla. Pero cuando vengo a América Latina veo kilos y kilos de banana y tan barata.

El saludo y la comida. Me acuerdo que cuando llegué empecé a oler una cosa muy extraña, era un olor muy fuerte. Se trataban de unos niños que comían un snack que es un palito de maíz con queso, creo que le dicen los Chizitos o Cheetos . Aunque ahora me encantan.

Me pareció que YouTbe era la mejor plataforma para hablar de los temas que quiera, sin limitaciones. Ahí nació la idea, me dije “sé comunicar, conozco la necesidad del público y por qué no hacerlo”.

¿Tienes algún grupo de k-pop favorito?

La verdad como soy jurado en varios concursos no puedo decir exactamente un solo grupo, pero me encantan varios de diferentes épocas. Bigbang, que es una leyenda; Super Junior, que no solo cantan sino que sus integrantes tienen varias facetas; Girls Generation, y de los nuevos grupos BTS, EXO, que son muy populares y talentosos.

-Alguna vez creíste que te convertirías en referente en un referente del Hallyu en Latinoamérica?

Wow. Eso me queda todavía grande, me parece que todavía me falta. Recibir tanto cariño, de amigos de todo el mundo, es una sorpresa que me estoy llevado; pero si eso sirve para unir culturas y olvidar las diferencias bienvenido sea, seguiré haciendo esto con agradecimiento.

Jini Channel puede ser Corea, amistad y tolerancia.

-¿Qué otros aspectos de Corea del Sur te gustaría difundir?

Tenemos el K-beauty (belleza coreana), que está siendo tendencia; la cocina y el idioma que es uno de los más fáciles de aprender. Tengo un video donde puede aprender a leer coreano e diez minutos, si no me crees te puede enseñar (risas).

-¿Cómo te recibió Ecuador?

Me encanta, el malecón es hermoso y la comida me gusta, en especial el verde y la menestra. A los coreanos nos encanta que la comida no contenga tanta harina, el pan y la pizza no nos gusta mucho.

Y los K-popers ecuatorianos...

De los grupos de ‘covers’ que he visto, me parece que tienen muy buen nivel de performance.