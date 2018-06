Israel Maldonado: “La serie de Luis Miguel nos recordó lo grande que es él”

La serie del cantante Luis Miguel transmitida por Netflix ha causado una fiebre en toda Latinoamérica. Ecuador no es la excepción y vemos cómo cada domingo en las redes sociales sus seguidores comentan sobre este dramatizado. En medio de esta locura, el cantante Israel Maldonado prepara un concierto en homenaje al Sol de México el próximo 28 de junio, a las 21:00, en el Anexo del Tenis Club de Samborondón. “Cuando vi el comercial que anunciaba la serie pensaba que el protagonista Diego Boneta no se parecía en nada a Luis Miguel, pero lo cierto es que me enganché desde el primer capítulo, al tercero me bajé todos los discos. Al día siguiente de eso, en el carro ya cantaba Culpable o no y Entrégate”. El artista rememora algunos hechos que marcaron su niñez y adolescencia gracias al intérprete de La incondicional. “De pelado me fascinaba Ahora te puedes marchar y esperaba que sonara en las radios para grabarla. Tampoco olvido la primera vez que me rompieron el corazón, cuando la chica que estuvo a punto de decirme que sí prefirió a mi mejor amigo. Era motivo suficiente para quitarme la vida a los 14 años (risas)”. Tal anécdota coincidió con el lanzamiento de Romance (1991). “Estaba tan deprimido que viajé a Salinas con mi papá. En el auto descubrí el casete de esta producción y empecé a llorar por esta pelada”. Israel agradece que la serie haya recobrado el valor artístico de un gran solista como lo es el hijo de Luisito Rey. “El talento lo tuvo desde chico, basta escucharlo en Cuando calienta el sol, sabiendo que tenía 17 años con esa voz tan potente y masculina. Desde esa época ya proyectaba seguridad y ser el macho alfa lomo plateado. Si él entraba a cualquier lado te aseguro que las mujeres volteaban a verlo y los hombres querían conocerlo”. Por todo esto desde hace dos meses, ultima detalles de lo que será el tributo en Samborondón. El show junto a la Chicha Power durará 90 minutos y recorrerá las melodías más emblemáticas del baladista nacido en Puerto Rico. “Fue muy difícil porque su discografía es extensa, interpretaré mis propias versiones en las que habrá también mariachi, incluiré La incondicional, Entrégate, Ahora te puedes marchar, No culpes a la playa, Usted, Un hombre busca una mujer, Inolvidable y muchas más”.