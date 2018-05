Ha*Ash: “Los ecuatorianos son los mejores fans del mundo”

Es una de las duplas más famosas de la última década, sus canciones de corte pop romántico con gran carga feminista han calado hondo en una generación de mujeres que habla de empoderamiento y libertad. Ha*Ash, el dúo integrado por las hermanas Hanna y Ashley Pérez Mosa, volverá a Ecuador para ofrecer dos conciertos en Quito y Guayaquil, los próximos 8 y 9 de junio, respectivamente. Desde Ciudad de México habló con nosotros Hanna. La extrovertida rubia nos habló de sus expectativas de cantar otra vez en el país. “Es muy especial retornar a un lugar que fue uno de los primeros en abrirnos las puertas cuando decidimos salir de gira. Para nosotras, ustedes son los mejores fans del mundo”, afirma. Del nuevo disco del grupo titulado 30 de febrero en el que se adentran en el género urbano como la canción que lleva el nombre del álbum (junto a Abraham Mateo) o 100 años con Prince Royce, la estadounidense mexicana sostiene que es una manera de abrirse totalmente a sus seguidores. “Es un resumen de nuestros viajes, vivencias, retrata lo bien que la pasábamos y 100 años fue el primer single de esta producción. Nos alegra la respuesta a esos toquecitos urbanos que gustan mucho y es lo que está de moda”. Con más de 15 años de carrera, comenta que el trayecto, iniciado con temas como Odio amarte y Estés donde estés, pasando por No te quiero nada, hasta consolidarse con Perdón perdón, ha sido de aprendizaje constante pues “nos ha tocado crecer, enamorarnos y experimentar que nos rompan el corazón. Es una evolución con una comprensión de todo lo que nos pasa, involucrarnos y disfrutar cada canción ha sido un logro y el éxito es una consecuencia”. El hecho de que la mayoría de sus temas sean de corte feminista, señala que su mensaje es claro en el sentido de que “no se puede repetir el error después de haber tomado malas decisiones, ni estar al lado de alguien que no nos quiere o decidió marcharse. Hay que mirar adelante y continuar, nada está perdido”. Añade que ellas cantan a la mujer con actitud de lucha, aquella que es independiente, perseverante, pero siempre dulce. La fórmula de combinar el amor y el desamor les ha dado buenos resultados, y está presente en 30 grados que contiene también buenas baladas como No pasa nada. De su hermana Ashley, la morocha de Ha*Ash, la define como su mejor amiga. “Yo suelo ser la más acelerada de las dos, no me fastidia (risas) siempre nos verás comiendo, armando rompecabezas, jugando tenis, participando en maratones o escuchando desde música clásica hasta grupera, así somos”.