Hugo Huerta, un modelo de tenor

Es arquitecto, modelo ocasional y tenor, y esta última faceta es por la que más se conoce a Hugo Huerta Pástor, el guayaquileño que alista una serie de conciertos desde julio hasta noviembre, que cerrará su temporada con un recital de pasillos en el museo de la música popular Julio Jaramillo.

Por las fiestas de fundación del Puerto Principal participará en el tradicional programa Guayaquil de antaño, de Katia Murrieta, y en agosto 16 será el protagonista de un espectáculo en el Anexo del Tenis Club (Samborondón). “Será una cena show para socios e invitados.

Vendrá de Italia el tenor Carlo Messeri, a quien conocí cuando me dio clases de canto. Él es solista del Teatro Maggio de Florencia. Lo gratificante será que profesor y alumno compartirán el mismo escenario”. Hugo interpretará en la primera parte conocidas melodías napolitanas como O sole mio, Funiculi Funicula, Torna a Surriento, la ópera Nessum Dorma y la zarzuela Granada.

Posteriormente dejará el esmoquin a un lado para regresar con un outfit más casual y moderno y envolver al auditorio con boleros y baladas universales como Love in Portofino, Perfidia, Bésame mucho, Champagne, La vie in rose, Moon river y María, de West Side Story.

“Carlo cantará más melodías en castellano y yo en italiano. Será un intercambio de culturas, una fusión muy interesante”, indica el artista, que está consciente de que como figura lírica debía evolucionar y adentrarse en propuestas más comerciales y rentables.

Cuenta que su amor por el canto nació como una necesidad de vencer su timidez. De niño, detestaba alzar la mano en la escuela cuando el profesor preguntaba algo, pese a que sabía la respuesta y era aplicado.

“Prefería mirar a un lado y no se me ocurría ir al pizarrón o pararme al frente de mis compañeros... En los últimos años del colegio lo superé. Para ese momento ya estudiaba música porque me agradaba la ópera. Claro que con el tiempo entendí que el público no era muy dado a este género, así que pude adaptar mi voz a estilos de corte más popular”.

El talento de Hugo Huerta ha trascendido a ciudades como Orlando, en Estados Unidos, donde ha sido contratado en dos ocasiones en la St. James Cathedral de Orlando. En sus ratos libres lo que más disfruta es estar con su familia.

“Me encanta ver y hacer feliz a mi esposa Denise y mis hijos María Alejandra y Huguito. Viajamos a la playa, vamos al cine, compartimos momentos en los que involucramos a mi mamá, mi hermano, mi tía y mis suegros, que viven muy cerca de nuestra casa”.