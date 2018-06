Lotufo: el rostro detrás del meme

Parece que estoy consiguiendo lo que antes tanto insistí”, explicó. Además dice ser el único que lo hace porque por seguridad, perfiles como el de @crudoecuador no revelaban su identidad.

A Carlos usar su nombre real no le molesta incluso nos confesó que siempre quiso ser figura pública. “Más joven intenté muchas veces salir en televisión . Ser actor, hacer muchos castings .

En el ciberespacio se da a conocer como Memólogo Lotufo , un nombre que tiene como origen una anécdota, al igual que su ingreso a este mundo humorístico. Este título fue un error de una radio que al anunciarlo tras una entrevista de sus memes lo nombraron con un grado académico que no existe.

Como comunicador y community manager las estadísticas y métricas son los datos que toma en cuenta para una campaña, pero eso lo deja para su trabajo formal. En el Instagram y Facebook se despreocupa de esto y lo hace más descuidadamente. “Lo que sí pienso es el contenido. Los chistes son míos, los que les hago a mis panas. Los que mando por WhatsApp”.

Aunque parecería que estas fotos no tienen mayor profundidad para Lotufo demuestran mucho de la idiosincrasia y la cultura. “Te comienzas a dar cuenta qué temas hablan en redes, qué les hace reír, qué prefieren ver. La farándula, el chisme, la política y las infidelidades es lo que más les gusta”.

Aunque no quiso revelar cómo hace para ver todos los programas de farándula en horarios de oficina mencionó que no se pierde ni uno. “De ahí saco todo el material”, dijo entre risas.

¿Gana plata con esto?

Su respuesta fue un no, aunque lo está buscando. Pero advierte desde su perfil que es enemigo del canje. “No es que sea muy buena gente pero si alguien desea promocionar un local nuevo o producto, lo publico. No me cuesta”.

Por el momento el memólogo tiene en mente hacer que las fotos virales con modismos mexicanos se frenen y que se multiplique nuestro argot. “Ahora todos hablan como mexicanos en redes, los más pelados tienen esto por Internet. Yo quiero ser el memero de Guayaquil”.