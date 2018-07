Guayaquil amó a Douglas, Au-D y Juan Fernando

La primera anécdota de la noche fue la revelación que Juan Fernando no quería incluir en este tour la canción Tarjetitas, que popularizó con el grupo quiteño Tercer Mundo.

Primero te pienso, Frente a frente y Mi corazón no entiende fueron las primeras canciones que sonaron. El regreso al pasado fue paulatino, de alguna manera tocaron las más actuales, hasta llegar a las melodías del inicio de sus carreras.

Así fue el caso de Betty Murillo, Patricia Tutiven e Ivonne Gómez, quienes son amigas desde los 12 años y para quienes las canciones del Top Tour son parte de su historia. “Somos amigas desde el colegio, ahora tenemos 38 años y no podíamos faltar. Trajimos un cartel que dice ‘Au-D, aquí estamos tus Tres Notas’. Él es nuestro favorito”.

A las 20:00 apareció en escena el quiteño Marqués, quien admitió estar nervioso por ser la primera vez en una presentación tan grande en la Perla del Pacífico. Su concierto duró algo más de media hora y calentó a los espectadores que corearon Un brindis por ti y No llores corazón .

Han pasado 18 años del estreno de ese tema, y más de 30 desde que él, Au-D (Martín Galarza) y Juan Fernando Velasco iniciaron en la música, y el público guayaquileño no busca nuevos amores, ni reemplaza estos temas del despecho.

“Cuando visitamos la prensa les prometimos que esto sería como una peña entre amigos, es algo más grande que una pero lo van a disfrutar”, comentó Martín Galarza, mientras se acomodaban bancos para la parte más acústica e íntima. Tú me enfermas, Para que no me olvides y Yo nací aquí lograron que algunos se les soltara una lágrima, se abrazaran más fuerte y sintieran el patriotismo a flor de piel.

Lo mejor quedó para el final. Aquí continuaron solo grandes éxitos. Morí, Hoy que no estás, Chao Lola y Dicen fueron las canciones por la que vino la mayoría de asistentes. Al igual que ellos, países como Panamá, Perú, México y Colombia reconocen estas poderosas baladas. También permitieron que los que fueron en pareja se apapachen más.

Las luces se apagaron simulando que el concierto llegaba a su fin, pero el público no podía irse sin Tres Notas. La canción fue pedida a gritos y desde atrás del escenario los cantantes preguntaron “¿quieren yapa?”, y prontamente regresaron para entonar este clásico del pop local.

El show terminó prendido con Plástica, un pop rock de Tranzas, que dejó ver que para cholos y aniñados Douglas, Juan Fernando y Au-D son lo más top de Ecuador.

Imperdibles

- Cantaron 34 canciones.

- El trío agradeció en repetidas ocasiones por creer en el talento nacional.

- Aunque el audio estuvo a la altura, el micrófono de Douglas Bastidas falló en varias ocasiones evitando que se escuche su voz.

- El show se presentó en Cuenca el sábado. Continuará en Quito el 7 de julio, en Loja el 13 y Machala el 14.