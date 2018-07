Francesca Vegas: “A diferencia de Angelina Jolie, yo no renuncio a un postre”

Es actriz, modelo, presentadora y la doble oficial de Angelina Jolie. La española Francesca Vegas, la ‘look-alike’ (parecida) de la intérprete de Maléfica, es toda una celebridad en su país y ella le saca provecho. EXPRESIONES se comunicó con ella para conocer su historia.

Desde sus inicios en el modelaje, su parecido con Angelina Jolie era sorprendente, ¿en qué momento lo vio como una rentabilidad? Efectivamente, cuando iba a los castings de modelaje muchas veces me llamaban Angelina. Hubo un momento en que una importante empresa de bebidas alcohólicas anunció un concurso de dobles... fue en ese preciso instante cuando lo vi como un posible trabajo.

¿Por qué desistió irse a Hollywood?

Llegué a vivir unos meses en Chicago (Illinois) y en uno de mis viajes de vacaciones estuve en San Francisco y Los Ángeles, me quedé algunas semanas en Hollywood y naturalmente me presenté en algunas agencias de modelos y de ‘look-alike’. Por suerte quedaron gratamente impresionados conmigo y, a pesar de no hablar el idioma inglés muy fluido, me ofrecieron la oportunidad de quedarme, prácticamente asegurándome trabajo.

¿Y entonces?

Me ilusioné mucho, pero vi ‘una montaña’ de ofertas para afincarme allá por largos meses e incluso varios años. Era joven y me faltó más valor para llevar todo eso yo sola, sin el apoyo de nadie.

¿Es cierto que cenó una noche con Javier Bardem en Madrid y se armó un alboroto pensando que traicionaba a Brad Pitt?

Este es un tema que salió a la luz sin yo planteármelo (risas). Efectivamente, fui a cenar con ese actor, pero también estaba un director muy conocido y otras personas. En este momento hubo rumores de separación de Angelina y Brad, lo que hizo todavía más grande el revuelo cuando alguien avisó a los medios de dos grandes estrellas del cine cenando sin sus respectivas parejas.

¿El año pasado tuvo un acercamiento con gente de Ecuador para ser parte del relanzamiento de un banco?

Adoro Suramérica, por supuesto que hubo un acercamiento con Ecuador, he trabajado con grandes profesionales de ese país. Estoy con mucha ilusión y alegría para pronto hacerles una visita.

¿Qué se siente superar a Alejandro Sanz y a David Bisbal en las búsquedas de Internet?

Bueno, son ‘picos’ de búsquedas en Google que ocurren de vez en cuando. Haber llegado a 37’000.000 realmente es una cifra que me llena de satisfacción, y estar por encima de gente tan profesional, famosa y popular es realmente un empujón de adrenalina para luchar cada día. Sé que se ha formado como actriz y domina las artes marciales y varios idiomas.

¿Como Francesca Vegas hasta dónde quiere llegar?

Me gustaría poder vivir el resto de mi vida de mi profesión, mejorar cada día, pues soy muy perfeccionista, y superarme cada vez más alcanzando nuevos retos. Me considero una artista multidisciplinada.

¿Quién sería su galán perfecto?

Creo que una cosa es la ficción y otra, la vida real. Sentimentalmente me he llevado muchos desengaños, te diría que para un filme mi galán tendría que ser un hombre alto y hermoso, pero para la vida real y del día a día sin dudar elegiría un hombre normal y corriente de gran corazón y con mucha empatía, con eso tengo suficiente.

¿Cuál sería el argumento ideal, con qué personaje y con qué elenco, si tuviera la potestad de decidirlo?

Mi argumento ideal podría cambiar según el día (risas): si me despierto feliz, de amor; si me despertara más contrariada, de suspenso. De mi personaje me gustaría que fuera una mujer que transmitiera, nunca una mujer florero. Alguien con un carácter propio que tuviera su personalidad bien definida, no importa si haciendo de policía, de drogadicta, de psicópata.

¿Y el reparto conformado por...?

A pesar de haber grandes actores en España, si pudiese haría realidad mi sueño de escoger estrellas del cine como Al Pacino, Johnny Deep, Sophia Loren, Emma Watson o Cate Blanchet y una larga lista de ‘celebrities’.

¿Como mujer, qué piensa de Angelina Jolie?

Obviamente al no conocerla como amiga, sé de ella por sus entrevistas y por lo que la gente ligada a ella en lo profesional y personal cuenta, es cierto que por ser su doble estoy quizá más al día de sus actividades, pues me vienen muchas noticias para hacerme partícipe de ellas.

¿En qué puntos se diferencia y se semeja a ella?

Angelina es una mujer obsesionada por estar muy delgada. Yo me diferencio en eso, pues me gusta comer bien y sano, y tampoco renuncio a un postre, después quemo esas calorías en el gimnasio. Por lo demás, creo que nos parecemos en las labores que cada una desarrolla a su manera, me considero una mujer con una gran empatía por los demás y, al igual que Angelina, siempre estoy dispuesta a ayudar al prójimo y a las personas más desfavorecidas.

¿Sueña con un Brad Pitt?

Encontrar a la persona para compartir el resto de la vida es complicado, pero soy una persona de relaciones largas, he encontrado a ese ‘Brad Pitt’, solo espero que no llegue el divorcio como les pasó a ellos.

¿Cómo pinta lo que queda de 2018?

Lo más inmediato y que espero que dure el resto del 2018 y todo 2019 es trabajar para una cadena de televisión, donde estaré en tres programas, y el estreno de un filme a finales de este año, se llama 75 días.

¿Cómo es su vida cuando no es la doble de la Jolie?

Me encanta la vida familiar, con mi pareja, los perritos, un paseo en la playa, en el campo, me gusta la tranquilidad, la meditación y el relax, y un gran pasatiempo que tengo es ver cine, películas de todos los géneros, amor, terror, acción. Soy una gran cinéfila, de esta manera siempre aprendo de mi profesión mientras me distraigo.

Usted también es una celebrity, ¿cómo lo maneja?

Creo que siempre se debe tener los pies en el suelo, se piensa que si llegas a ser una celebrity es gracias a la gente que te apoya incondicionalmente. Estoy muy agradecida con cada una de las personas que muchas veces me han dicho que su día a día es más bonito porque yo estoy de alguna manera allí, con mis fotos en mis redes, en mis comentarios, no tengo palabras para agradecerles.