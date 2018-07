Fernando Villarroel “No tengo ganas en lo absoluto de compartir con Sofía, no es agradable”

Por el Mundial de Fútbol Rusia 2018, el actor y director Fernando Villarroel reapareció en el espacio de RTS, La fiesta del gol. Sin embargo, su participación fue debut y despedida.

Antes de que se hiciera realidad su salida, esta ya se la comentaba...

Conversé con la productora general, Rocío Dunn, fue una decisión de mutuo acuerdo. La idea original se la transformó de un día para otro. Inicialmente era un show con dos conductores, Alejandra y yo, con invitados especiales, humor y el tema principal, el Mundial de Fútbol. Se trabajó para un horario de las 21:30 y se estrenó a las 20:00. Los resultados no fueron los esperados, a esa hora se competía con telenovelas. No era para lo que se había trabajado durante casi dos meses. Salí sin polémica, preferí abrirme porque el rumbo que tomó no me gustó. En el caso de la productora, Betty Mata, sé que se retiró por temas familiares.

Antes del estreno conversamos y usted tenía la intención de mantenerse con este show después del Mundial de Fútbol...

Era una oportunidad para mí de explotar la faceta de conductor.

Es decir que el ingreso de la actriz Sofía Caiche no tuvo nada que ver con su salida...

Para remate entró Sofía. A esta altura de mi vida yo trabajo con quien me siento cómodo y que sea gratificante. Con personas no gratas prefiero no trabajar, pero no salí porque ella ingresó. No tengo en lo absoluto ganas de compartir con Sofía, no es agradable.

Se comentó que su esposa (Paola Olaya) presionó para que no continuara en RTS...

Pao sabe con las 3 o 4 personas con las que no me agrada trabajar ni compartiría escena ni aunque me paguen.

Le han llamado ‘mandarina’...

(Risas) A veces he cedido al cítrico. Hay situaciones en las que mi esposa lleva las riendas y seguramente los machistas por ello me consideran mandarina. Somos un matrimonio, en casa no lavo ni plancho, pero a veces cocino. Todo esposo creo que tiene un lado mandarina, no soy la excepción (risas).

A través de las redes sociales, Paola se expresó fuertemente de Sofía...

Le salió todo lo que tenía guardado. Paola reaccionó a través de un vídeo porque hay mucho cinismo, en este caso de esta mujer (Sofía). Durante mucho tiempo ella emitió comentarios ofensivos y dañinos hacia mi esposa y hacia mí. Dijo que yo era maricón. Esa era nuestra indignación. Paola reaccionó y la apoyo. No hizo nada malo. En otro vídeo mi esposa le hizo dedo. Ella tiene independencia de pensamiento y acción, al igual que yo. Creo que esta mujer debe dejar la vida de los otros en paz. Como dijo Pao, ya no joda. Que se borre nuestros nombres de su cabeza.