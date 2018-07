Fefi Oliveira: “Quiero ser la primera maracucha en ganar un Óscar”

Pese a su belleza, carisma y talento, sostiene que el camino hacia alcanzar su sueño no ha sido fácil, recibió muchos ‘no’ y puertas que se cerraron, pero lejos de desanimarla, la impulsaron a intentarlo una y otra vez. “Inspirada en un libro de Ismael Cala, yo siempre uso las cuatro P: paciencia, perseverancia, pasión y preparación, esta última la agregué yo porque hay quienes creen que esto es de pararse frente a una cámara decir algo y ya. Decidí hacer de esta carrera mi profesión y por eso estudié actuación, cine y periodismo”. Sus conocimientos de luminotecnia y camarografía le valieron para destacar su telegenia. Haber compartido el set con Jencarlos Canela, Jorge Luis Pila, Sonya Smith y Carlos Ponce significó para ella una experiencia gratificante, pues son personas con las que creció y le hicieron comprender con humildad y gratitud que está en la ruta correcta. Otra de sus facetas es la de influencer. En Instagram cuenta con 453.000 seguidores, a quienes considera su familia y su canal de YouTube con su personaje de La Cuaima suma 23.000 suscriptores. “A veces luzco loca, sin maquillaje y desarreglada y con días en los que no me encuentro con el mejor de los ánimos en los que no daré el ciento por ciento como todos los días porque soy un ser humano. La autenticidad es lo más lindo de una persona”. De sus defectos el que más le cuesta trabajo es la impaciencia, quiere todas las cosas para el momento y debe entender que estas llegan en el momento justo. De la situación en Venezuela explica que pese a todo lo que ocurre en la nación de Bolívar no hay que detenerse.