Fefi Oliveira: “Quiero ser la primera maracucha en ganar un Óscar”

Actriz, influencer y modelo. Ella es Fefi Oliveira, una venezolana radicada en Estados Unidos, a quien los telenoveleros ubican perfectamente gracias a producciones de Telemundo como Corazón valiente, La fan y Silvana sin lana. Muy pronto la veremos en Mi familia perfecta, al lado de su compatriota Sonya Smith y del ecuatoriano Mike Montgomerie. La actriz maracucha de 24 años estuvo por primera vez en Guayaquil para visitar a parte de su familia que reside en la ciudad. “Tengo dos tíos, una prima y mi madrina que viven acá, por ellos escuché cosas increíbles de Ecuador, además en la Universidad de Miami conocí a muchos guayaquileños que me hablaban maravillas”, afirma la intérprete de Anita, en Sangre de mi tierra, quien quedó fascinada con el bolón de verde y el tigrillo. Pese a su belleza, carisma y talento, sostiene que el camino hacia alcanzar su sueño no ha sido fácil, recibió muchos ‘no’ y puertas que se cerraron, pero lejos de desanimarla, la impulsaron a intentarlo una y otra vez. “Inspirada en un libro de Ismael Cala, yo siempre uso las cuatro P: paciencia, perseverancia, pasión y preparación, esta última la agregué yo porque hay quienes creen que esto es de pararse frente a una cámara decir algo y ya. Decidí hacer de esta carrera mi profesión y por eso estudié actuación, cine y periodismo”. Sus conocimientos de luminotecnia y camarografía le valieron para destacar su telegenia. Haber compartido el set con Jencarlos Canela, Jorge Luis Pila, Sonya Smith y Carlos Ponce significó para ella una experiencia gratificante, pues son personas con las que creció y le hicieron comprender con humildad y gratitud que está en la ruta correcta. Otra de sus facetas es la de influencer. En Instagram cuenta con 453.000 seguidores, a quienes considera su familia y su canal de YouTube con su personaje de La Cuaima suma 23.000 suscriptores. “A veces luzco loca, sin maquillaje y desarreglada y con días en los que no me encuentro con el mejor de los ánimos en los que no daré el ciento por ciento como todos los días porque soy un ser humano. La autenticidad es lo más lindo de una persona”. De sus defectos el que más le cuesta trabajo es la impaciencia, quiere todas las cosas para el momento y debe entender que estas llegan en el momento justo. De la situación en Venezuela explica que pese a todo lo que ocurre en la nación de Bolívar no hay que detenerse. “Tú siempre serás más grande que la piedra que tengas en tu mano, que nadie detenga tus sueños, metas y la visión que tengas en la vida”. Fefi dejó Maracaibo a los 16 años y a esa edad sabía que tenía que superar los límites que ya existían en su país. Sus padres confiaron en ella, la apoyaron y hoy celebran que sea una profesional de la comunicación. Tras finalizar las grabaciones de Mi familia perfecta que concluyeron hace mes y medio, actualmente ofrece conferencias motivacionales y emprende campañas de salud como parte de su movimiento Líderes, que empezó en Venezuela. En cuanto a dramatizados se viene un proyecto del que prefirió no adelantar mayores detalles, solo afirmó que es un anhelo cumplido. Una serie que protagonizará y grabará en Miami a partir del 1 de agosto y se verá en toda Latinoamérica. Esto hizo que declinara la oferta de conducir En contacto junto a Gabriela Pazmiño y a Efraín Ruales, con quien mantiene una relación de amistad cuando se conocieron en la Capital del Sol.