Verónica Pinzón, en su vida nada le gana al teatro

El imparable caminar del tiempo se acercaba y los mensajes en su celular le repetían que debía asistir al ensayo para la obra El cíclope, de la cual es una de las protagonistas, y que se presentará desde el 9 de mayo en el Teatro Sánchez Aguilar. Vidal, director y escritor de esta historia, trae consigo una puesta en escena distinta. “La sala principal del Sánchez desaparece. El público ahora estará sobre la tarima, estas butacas serán el escenario. Todos estarán junto a nosotros”, adelantó la pelinegra.

Por más de 12 meses la artista estuvo más asociada al trabajo de relaciones públicas, e incluso laboraba en una multinacional en el departamento de comunicación, pero renunció. “Me di cuenta de que no hay qué reemplace el teatro en mi vida. Soy actriz, soy comunicadora. Pero es primero el arte. Incluso me han dicho para ser presentadora de TV, pero no es lo mío”. Pinzón aceptó que los ingresos y la estabilidad como artista independiente cambian, pero es el reto que por ahora prefiere tomar.