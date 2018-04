Paris Hilton revela las miserias de ser influencer

Paris Hilton es considerada una de las precursoras del selfi —dijo que lo inventó en 2006 junto a Britney Spears— puso de moda cobrar por acudir a fiestas e incluso tuvo como “becaria” a Kim Kardashian cuando ésta aún no era conocida.

Hilton comparte reparto con otros famosos, como la cómica Brittany Furlan, que llegó a ser la persona con más seguidores en Vine antes de que el cierre de la red de microvídeos en 2016 la convirtiese en un juguete roto.

También aparece en el documental ‘The Fat Jew’, autodenominado “comentarista de la cultura pop” y que ha cosechado 12 millones de seguidores gracias a su contenido humorístico, no siempre original. De hecho, el largometraje aborda las críticas que recibió tras revelarse que gran parte de sus publicaciones eran plagios de otros internautas a los que no cita.

Para ‘The Fat Jew’, ser influencer es más difícil de lo que parece, ya que no solo se trata de hacerse famoso, sino que después hace falta “crear algo tangible” con lo que convertir en dinero esa legión de seguidores. Él, por ejemplo, vendió botellas de vino con la etiqueta ‘El vino rosado de las chicas blancas’, que causó furor entre los adolescentes en 2015 hasta convertirse en el vino rosado más vendido en Estados Unidos.

En la misma línea, el fotógrafo Kirill Bichutsky, famoso por retratar en fiestas a mujeres desnudas bañadas en champán, confesó estar harto de que le digan que lo suyo no es un trabajo y lo puede hacer cualquiera. “Si tan fácil es, hazlo tú”, espetó.