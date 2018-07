Paola Olaya: “Ella debe pedir perdón por la basura que ha hablado”

Paola Olaya es de armas tomar y no se mordió la lengua en esta entrevista para EXPRESIONES. Tras la salida de su esposo Fernando Villarroel de La fiesta del gol, de RTS, y el ingreso de la expareja de este, Sofía Caiche, al espacio mundialista, la actriz de 32 años aclaró lo que se comentó el mes pasado, de que ella presionó al actor y director para que se botara y además recordó por qué para ambos no es grato trabajar con la excomadre Blóndor.

Usted no se deja...

Generalmente he ignorado los comentarios que Sofía Caiche acostumbra a hacer, pero luego de la salida de Fernando, de RTS, esta insinuó que él le tenía miedo. Varias personas escucharon sus tonterías. Luego me llegó un chat en el que decía que yo lo obligué a irse, se me acusa de celosa y manipuladora. Decidí ya no seguir guardando silencio, estoy harta de que hablen mal de mí o inventen. Siempre ella se jacta de que es profesional y que puede trabajar con cualquiera, incluso conmigo. Hice un vídeo que circuló en las redes sociales el mes pasado para recordarle las razones por las que no es una persona agradable para nosotros.

¿Pero los comentarios no son nuevos, ya se han dado en otras ocasiones?

Un montón de veces dijo que Fernando es maricón y no solo cuando él estaba conmigo, antes también lo comentó cuando todavía eran pareja. Llamaba a otras personas para hablar mal de Fernando. De mí ha dicho que yo era arribista, drogadicta..., cuando ya éramos novios me quiso pegar en la calle. Supuestamente se encontró con nosotros, pero la verdad es que nos siguió, gritó, se tiró al piso, tuvimos que llamar a la policía. Ahora ella es digna y no cae en vulgaridades, pero también le pegó a una recepcionista de TC cuando estaba Estefanía Isaías e intentó hacer lo mismo con una guionista. Le encanta armar escándalos y eso lo sabe todo el mundo. Que haga el relajo que quiera, pero que no me venga a dar clases de moral porque digo las verdades en la cara. Si Fernando se marchó de RTS fue por decisión propia, yo me enteré después. Estaba inconforme con lo que ocurría en La fiesta del gol, con el manejo, el contenido. Me enojé cuando me echaron la culpa.

¿Usted hizo un gesto obsceno en las redes?

Saqué o levanté el dedo pero no era dirigido a ella, sino a los ataques en las redes sociales. Ella me ha acusado de meterme en la relación que sostuvieron. Cuando llegué a la vida de Fernando estaba solo, nosotros hablamos, me dijo que se había enamorado de mí y que quería formar una familia. Todo fue rápido, pero eso no es un crimen. Ya en diciembre vamos a tener 10 años juntos.

En una reciente entrevista Sofía manifestó que ha perdonado todo y a todos.

Siempre dice que ya perdonó, no tiene nada que perdonarme porque jamás le hice nada. Ella debe pedir perdón por la basura que ha hablado durante estos años. Estoy harta porque continúa haciéndolo, ahora la nueva es que Fernando es estafador.

¿De dónde sale aquello?

Cuando grabamos Jocelito, la nueva era, una persona trabajó con nosotros. Se quedó máximo una semana. Desapareció, no se supo más de él, y un día enojado llamó a la productora, mi hermana Carla, para que le paguen en ese momento. Ella le explicó que debía esperar a Fernando que andaba corriendo con las grabaciones de Jocelito para que hable con él. No se le podía reconocer todo el mes. Este tipo se enojó y le dio el número de teléfono a alguien, luego mi hermana y Fernando comenzaron a recibir amenazas y aparecieron comentarios en Facebook. Íbamos a poner una denuncia. Cuando aparecieron esos comentarios en las redes, esta mujer se metió a opinar una vez más. Se mete en lo que no le importa, en lo que no sabe. Nunca trabajó para nuestra empresa, siempre trabajó para TC. Le encanta figurar, dice tonterías y luego se hace la víctima, esa es su especialidad.

Usted no deja títere con cabeza, es dura...

Ella no tiene dignidad, sigue molestando después de tantos años a una persona que le dijo en la cara que ya no la quería y que es parte de su pasado. Estoy hasta la coronilla. Con ella sí soy dura, no la quiero ver, ojalá no se me cruce en el camino. Me indigna la hipocresía, no concibo eso, no se puede ir por la vida hablando mal de la gente y después cuando le preguntan se hace la inocente. No tengo nada que envidiarle, no porque me crea superior, quiero que entienda que no debe meterse más con mi familia y empresa. Esto es muy delicado. Hace diez años yo estaba más joven, me afectaban ciertos comentarios, ahora no.

¿Su temperamento es fuerte?

Siempre he sido tranquila, pero tampoco es justo que me deje, tengo mi carácter y pondré en su sitio a cualquiera, no permitiré que nadie más se burle de mi honra. Soy feminista y no me meto con la dignidad de ninguna mujer, cada quien puede hacer con su cuerpo o su vida lo que quiera, eso se respeta. Me he hecho más dura.

¿Usted es celosa, manipuladora...?

Jamás. Nunca me meto en el trabajo de Fernando, no le reviso el teléfono celular. Esas son inseguridades, si llego a sentir algo así lo tendría que hablar con él para aclarar cualquier situación. Esta señora es insegura y debería hacerse atender por un psicólogo. No solo con Fernando se portó de esta manera, también con sus otras parejas.

Fernando aceptó que es medio mandarina.

Él acepta mi opinión. Todos somos seres libres, a cada quien hay que darle su espacio, sin prohibiciones, ninguna relación funciona sin libertad. Eso no significa que yo le falto el respeto o él me lo falte a mí. Confío ciegamente en Fernando y él en mí. Espero que no me defraude porque en la vida pasan situaciones que a veces no queremos que ocurran. Prefiero la honestidad al engaño, aunque duela pero de esta manera no se guarda rencor. En una ocasión un enamorado fue honesto y me dijo que no podía seguir con nuestra relación porque quería a otra mujer, ahora nos vemos y saludamos porque no existe rencor.

¿No cree que usted se rebaja con estas peleas?

Eso dice la gente, la sociedad indica cómo debemos comportarnos, pero nadie me tiene que señalar lo que debo hacer. Tengo que defenderme y eso es lo que estoy haciendo.

¿Se considera una dama?

Soy una dama que insulta. No resisto el machismo de la sociedad, por ello tengo pocos amigos y a veces surgen diferencias con mi familia por mi manera de pensar. Soy poco tolerante y a lo que tenga que ver con el machismo le pongo la cruz. Con Fernando me entiendo porque no es así, tiene su mente abierta.

Se comentó que su esposo se olvidó del compadre Siete Vidas (Cristian Vega de Mi recinto), quien atravesó un conflicto con la justicia.

No se qué espera el Siete Vidas, tiene un juicio porque es parte del grupo de personas a las que Fernando le puso una demanda por la propiedad intelectual de los personajes de Mi recinto. Habló mal, ahora se le olvidó. Existe un malentendido, al parecer la mamá le dijo que Fernando no lo quiso ayudar con un certificado de trabajo. Lo que le manifestó es que vaya a TC y allá lo pida porque este chico trabajó para el canal y no para nuestra empresa. El Siete Vidas está mal informado.

Viajará a Dubái y a Brasil

En lo profesional, Paola protagoniza el corto Clown que gira en torno a la pedofilia y fue grabado en septiembre del año pasado. La dirección estuvo a cargo de Maxime Pailloux.

Interpreta a la abusada y comparte con Felipe Crespo. “No hay escenas fuertes, solo se insinúa. El objetivo es que se hable de este tema que afecta a nuestros niños y a sus familias.

No se puede seguir callando y se lo exhibirá en escuelas y colegios”. Admite que como madre se siente preocupada. “Mi hijo (Nando) cumplirá 6 años en septiembre. Nosotros le decimos que nadie lo puede tocar. Con su familia es afectivo, pero no le gusta acercarse a la gente que no conoce, es distante”.

Por trabajo, el matrimonio Villarroel Olaya tiene previsto viajar en septiembre a Dubái. Antes (en agosto) Fernando se irá a Tierra Santa. Ambos destinos son parte de un proyecto turístico para una agencia del que se encargará su empresa Del Puerto Producciones.

Para el 2019, la actriz prepara un emprendimiento relacionado con su blog y canal de YouTube (Paola Olaya). Generalmente en estos espacios trata temas de maquillaje, algo de alimentación saludable y retos. Por este motivo también visitará Brasil en este año.