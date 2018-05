Eugenio Derbez entre la polémica y el éxito

Al actor mexicano Eugenio Derbez la frase ‘Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo’ le va como anillo al dedo. Y es que aunque está gozando de todas las bondades del éxito por el estreno de su película Amor a la deriva, que en México lleva por nombre Hombre al agua, esta también le ha traído algunos inconvenientes entre los cibernautas.

Todo empezó el pasado jueves 10 de mayo cuando se transmitió una entrevista junto con su amiga Adela Micha. La periodista y el intérprete tienen una muy buena relación y siempre que tienen encuentros la lengua se les suelta un poco. En esta ocasión hablaban de las oportunidades y como las nuevas generaciones ven las cosas con más inmediatez y las exigen así, y Derbez dio un ejemplo particular.

El aseguró que le enoja y no puede creer que los jóvenes le pregunten cuánto les va a pagar por trabajar con él en el manejo de sus redes sociales. “Necesito alguien que me lleve mis redes sociales, tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si te vas conmigo. ‘Sí, claro que sí. ¿Cuánto me van a pagar?’. No lo puedo creer. Me enoja”, afirmó.

Y fue a través de los mismos medios digitales donde le reclamaron por estas palabras, tachándolo de aprovechado.

“O sea, entonces el que te va a manejar las redes no le sabe. Yo cobro por conocimiento. Así que si quieres a alguien que no te cobre, pues consíguete a alguien que tampoco tenga el conocimiento. Hay que dignificar un trabajo” le tuiteó Gyo Sandoval.

Un community manager fue más directo y le escribió una extensa carta pidiendo valorización para su oficio. “El problema son las personas como tú, que creen que por ser quienes son, nos hacen el favor de trabajar para ustedes”, se lee en la misiva.

Hasta el cierre de esta edición Derbez no volvió a referirse a estos temas y se mantiene activo en las redes promocionando la cinta, que ya se estrenó en toda América Latina.