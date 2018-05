Gregorio Pernía “No soy famoso, soy popular”

Hay actores que han pasado por las épocas de oro de las telenovelas latinoamericanas , ganando miles y miles de fanáticas , y la fama no les ha tocado un pelo. Le presentamos a uno de ellos, el colombiano Gregorio Pernía (48), a quien seguro recuerda por su personaje del Coloso de Jalisco en La hija del mariachi y ahora por el Titi en Sin senos sí hay paraíso . “Yo no sé qué miran de uno, soy una persona patiflaca, narizón, pero con un corazón bonito. Famosos son Madonna , el papa, Michael Jackson . Yo soy popular, me gusta sentarme en una esquina y tomarme una cerveza con cualquier persona. Ir a los barrios periféricos y conocer las condiciones de los seres humanos”, aseguró en una entrevista telefónica para EXPRESIONES .

“El pasado hay que contarlo”

Las novelas sobre narcotráfico se han convertido en el plato principal y favorito de los productores de televisión. Ante las críticas y comentarios que se han dado sobre ellas, Gregorio Pernía dio su punto de vista y las defiende con el argumento de que “la historia hay que contarla porque hay gente que no conoce el pasado y es necesario que sepa quién fue Pablo Escobar Gaviria, Carlos Lehder Rivas, cómo se formó la guerrilla de Ecuador y Perú, entre otros hechos importantes. Si hacemos una novela no le estamos haciendo apología al narcotraficante; estamos diciendo que serlo está mal, que ser prostituta también lo está. Hay que formar parte del batallón del bien, ser una persona honesta, transparente, ayudar al otro”. Asevera que estos personajes tienen que terminar mal para que el espectador se dé cuenta de que si uno obra mal, no le va a ir bien.

Sus interpretaciones han traspasado la pantalla y en más de una ocasión han querido atacarlo en la calle. La situación que más recuerda ocurrió hace unos años, mientras interpretaba al Coloso de Jalisco en La hija del mariachi. “Estábamos en un estadio y una señora me gritaba ‘Por favor, Gregorio, ven, ven’ y yo dije ‘No pues, esta señora me adora’. Fui corriendo donde ella y tenía un bolso cargado mínimo con mil llaves y me dio un coñazo en la cabeza y me insultó y me dijo ‘Para que no se vuelva a meter con el mexicano’”. Este tipo de actos para él se dan por dos casos: por un marco de ignorancia y porque las personas creen que lo que ven es la única verdad.