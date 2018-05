Esteban Paz: “No me tomaría un café con Dalo Bucaram”

7. “Me gusta la música, pero no tengo la menor idea de cómo tocar un instrumento, hace tiempo lo intenté con la batería”.

8. “No tengo habilidad para los idiomas, aunque sé hablar inglés”.

9. “Prefiero ver de lejos la política, trataron de que me acerque a ella. Me encantaría servir y ayudar, pero veo un deterioro enorme en los valores, mucha oscuridad en ese camino”.

10. “Haber sido secuestrado fue una prueba de vida muy grande para mí. Te cambia la posición en este mundo y te hace reflexionar sobre muchas cosas, es una nueva oportunidad para vivir”.

11. “Cuando me veo al espejo a las 6 de la mañana, me dice: ¡qué pintón! (risas), la verdad no me hago muchas preguntas directas”.

12. “Me tomaría una cerveza feliz con José Francisco Cevallos, pero no con Dalo Bucaram”.