Mariela interpreta a Luzmila en Sharon, La Hechicera

Aún no se estrena la telenovela Sharon, La Hechicera y se ven en las promociones y notas que se presentan en el espacio En Contacto, de Ecuavisa, situaciones y personajes que no son creíbles.

Mariela Viteri interpreta a la exconductora de Chispazos, Luzmila Nicolalde. ¿Quién se cree eso en estos tiempos? Su personalidad es muy fuerte, la conoce el país entero (a Luzmila también), además no es actriz y será como verla a ella misma.

Era mejor que la personifique una actriz. Hay presentadoras que son actrices, como la venezolana Viviana Gibelli, de La guerra de los sexos, pero este no es el caso. Como Luzmila tiene algún tiempo alejada de la TV, la nueva generación no la vio en acción y puede confundirse al verla a Mariela porque no actúa, creerá que se interpreta a ella misma en esa producción.

Ya no estamos en las épocas en que cuando se enfermaban o botaban a los protagonistas ponían a otros y el público se comía el cuento de que eran los mismos. Mariela dice que no hubo casting para este personaje.

“Traté de mantener la esencia de ese ícono de la TV, el director (Peky Andino) me marcó de esta manera y exploté la parte maternal, es lo que me pidieron”. Para ella fue un reto y un honor.

En la telenovela el programa no se llamará Chispazos, sino Destellos. La también empresaria se defiende cuando se le dice que no actúa: “Obvio, porque mi rol es de animación, no tenía que imitarla, era la faceta de animadora de Luzmila”.