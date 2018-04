Danilo Parra: “No me interesaba ensuciar la letra”

Danilo Parra se encuentra de gira por Ecuador. El cantante, hijo de Pepe Parra e intérprete de temas como Preciosa, presenta su nuevo trabajo musical titulado Like, un latin pop urbano, cuya letra y música le pertenecen y que fue producido en Medellín, Colombia.

“Esta canción no habla de una red social de manera específica sino de todas. ‘Like’ significa me gusta. Es un referente de aceptación de lo bien que estamos. La hice porque desde que tengo Facebook y Twitter siempre me emociona que la gente acepte lo mío”, cuenta.

Añade que quería ponerle su sonido, con guitarras y timbales. “Este latin pop mezclado con urbano es algo romántico, no me interesaba ensuciar la letra, aunque esa era la idea de los que trabajaron conmigo. No quería nada gráfico ni explícito, nada de mal gusto”. El vídeo oficial fue hecho en Maracaibo, Venezuela.

Like narra la historia de un hombre que creía sentirse libre de una relación pasada, pero al recibir un ‘like’ de su ex, despiertan de nuevo sus sentimientos.

Danilo vive en Miami, pero cada vez que el tiempo se lo permite visita Ecuador. Su esposa Malena Rigo estudia producción de TV y cine en Estados Unidos y él, ingeniería en marketing digital. “Si no estoy en la música, estoy haciendo jingles o sonorizando telenovelas o proyectos.

Mi mundo siempre ha sido creativo. Es mi segunda carrera porque ya me gradué de Ingeniería en Negocios de Entretenimiento. La gente no sabe que soy ‘comelibros’”.

Ahora luce un nuevo look, con barba y ropa urbana. “Esa gente venezolana es muy profesional. Nunca me gustó la barba porque siempre estuve muy orgulloso de mi papada. Al principio querían un look hipster, pero yo no deseaba perder mi esencia. Nos quedamos con la imagen que ven ahora. Las fans le han dado ‘like’ a este look urbano. Lo que no me haría es un tatuaje. Además perdí 16 libras. Comencé a practicar ejercicios y alimentarme mejor”.

Sus hijos, muy musicales

Sobre lo personal, el cantante dice que con su esposa ya decidieron “cerrar la fábrica”. Tienen dos hijos, Danilo Adrián (11) y Nina (4). “Ambos cantan, él toca piano y guitarra. Ella es muy musical. Todos en nuestra familia son artistas, pero que ellos se dediquen a lo que deseen y que le tengan mucho respeto a la música”.