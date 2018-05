María Guadalupe Arias: “No descarto volver a la televisión”

Hasta hace poco más de una semana la veíamos cada noche como la carismática y guapa rubia que presentaba el segmento En corto, del noticiario 24 horas (Teleamazonas), pero intempestivamente María Guadalupe Arias dijo adiós a sus seguidores y sin anestesia.

“Fue una decisión de producción. Me encantaba el segmento, estuve poco menos de un año, pero no descarto volver a la televisión”, dice la Reina Hispanoamericana Ecuador 2015 que de niña soñaba con tener un gabinete de belleza.

Estableció un vínculo muy cercano con los camarógrafos, la señora que la maquillaba y los televidentes. “A veces tenía que estar al mediodía, estimaba mucho a todos, fue una linda experiencia de la que aprendí bastante”.

Es de las que percibe quién se muestra en televisión tal como es y quién adopta un personaje forzado mientras la cámara permanece encendida. “Alguna vez salí en No-noticias cuando ya estaba en En corto. Se me hizo fácil porque me permitían ser yo, fue muy divertido, pero si me dicen que sea la mala o adopte un rol, también lo haría, para mí sería un reto (risas)”.

Aficionada al fútbol, deportista consumada, principalmente en baloncesto; en los últimos tres años se ha dedicado al fisicoculturismo. Desde finales de 2016 participa en campeonatos que le otorgaron cuatro medallas de oro en competencias federadas de la IFBB en la categoría novatos.

María Guadalupe, quien es fanática de las baladas de José José, Leo Dan y Camilo Sesto, se define como una mujer alegre, leal, amigable, determinante y con objetivos claros. Hasta que se dé un retorno a la pantalla chica, potencializará su rol de influencer dentro de la sociedad y se prepara como personal trainer.

“Yo tuve un entrenador y estar del otro lado es muy gracioso, me doy cuenta de lo excelente que él era. Antes de empezar un régimen debes aprender a hacer el ejercicio de la manera correcta para evitar lesiones, además de ver la postura adecuada y saber respirar para darle oxígeno al músculo, solo así lograrás resultados”, enfatiza esta mujer, amante de la vida sana, que no fuma ni bebe, pero reconoce entre risas que dice malas palabras a montones.