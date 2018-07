¿Alondra Santiago y Samantha Mora, enfrentadas?

¿Samantha Mora y Alondra Santiago mantienen una buena relación? Es la pregunta que nos planteamos. Ambas comunicadoras de Ecuavisa son capaces. Samantha estuvo en Gente y pasó al informativo mañanero.

Ella se desempeña con profesionalismo como reportera y como presentadora. Cada vez lo hace con más seguridad. Mientras que Alondra es buena reportera y le mete su toque a sus notas.

Por ello es preferible verla más en acción que en un estudio. A la primera la vemos de lunes a jueves en Televistazo al amanecer y los viernes en el noticiario mencionado, además en Contacto Directo (en reemplazo de Estéfani Espín) con Lenin Artieda y en Televistazo en la comunidad.

Cuando a Samantha la cambiaron del espacio de entretenimiento al informativo, no le teníamos mucha fe, pero nos ha tapado la boca. Cuando se ausentó por su maternidad la reemplazó Wendy Rosillo, y durante unas vacaciones, Alondra.

¿Que Samantha tenga más exposición que Alondra genera picas, conflictos...? De todo hay en la viña del Señor. Hace algunos días, hubo un incidente entre ambas y como nada hay oculto bajo el sol, se supo. Alondra le echó sal a Samantha en el comedor, hubo testigos, la afectada reclamó y ardió Troya.

Alondra luego pidió disculpas, aunque la sangre llegó al río (entiéndase que del asunto se enteraron jefes y hasta el departamento de personal). Este relajillo se regó en las redes sociales y hay mensajes como: “El camino a la fama está pavimentado de obstáculos pero @cubalondra no tiene dudas en lanzar sal a @morasamanta...”

Al respecto, Alondra expresó: “Respeto su labor, si quiere puede escribir algo, pero me limitaré a no comentar. Es un asunto que no debió salir de la empresa y que sobrepasó los límites”.

Mientras que Samantha no respondió a nuestra llamada. Ojalá que no surjan más inconvenientes ahora que Samantha trabaja con Lenin, quien es superamigo de Alondra.