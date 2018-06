Luis Fonsi: “Cantaré y bailaré Despacito por el resto de mi vida”

El mayor cantante latino del momento, con récords de ventas y premiaciones gracias a su éxito Despacito, ofrecerá un concierto el próximo 16 de junio en el coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil.

Previo a su llegada, el puertorriqueño Luis Fonsi habló en exclusiva con EXPRESIONES no solo de este suceso, sino también de diversos aspectos de su vida.

¿Qué queda de aquel niño que imitaba los pasos de Menudo?

Han pasado muchos años de eso (risas), pero sigo teniendo sueños como en aquella época.

¿Cómo ve la vida a los 40 años?

Creo que más que la edad, mi vida cambió radicalmente cuando me convertí en padre. Mis prioridades son mis dos hijos maravillosos y precisamente por ellos ahora no quiero descansar, su futuro depende de mí.

¿Todavía sigue digiriendo el éxito de Despacito o cuando escucha la canción cambia de emisora?

Yo seguiré escuchando, cantando y bailando Despacito por el resto de mi vida. Así como lo he hecho con todas las canciones que gracias a mi público se convirtieron en éxito. ¿Cómo le voy a dar la espalda a algo que me ha dado tanto?

¿Luego de la Billboard, y YouTube, hay otro récord pendiente? ¿Qué otro récord le gustaría romper?

No ocupo mi mente en esas cosas. Cuando vienen por supuesto que lo agradezco muchisimo, pero no es algo que me hace perder el sueño.

En lo que si me enfoco es asegurarme que todo lo que haga sea de la mejor calidad posible, darle al público música de la cual me siento

orgulloso y sobretodo que los haga sentir bien.

La gente inicialmente lo conoció como baladista, pero luego de Despacito y Échame la culpa parece que el género urbano le ganó la batalla a la balada.

Las baladas siempre formarán parte no solo de mi repertorio en vivo, sino también mis discos. Me encanta interpretarlas y eso no va a cambiar. Lo que ven ahora con Despacito y Échame la culpa es definitivamente una evolución en mi sonido, pero son también mis raíces como latino, es con lo que crecí y es por eso que siempre incluí temas rítmicos en mis discos anteriores. El hecho de que artistas como Demi Lovato, Justin Bieber y otros de habla inglesa hayan fijado su mirada al pop latino significa que es un género universal, ya no un ritmo de moda.

¿Fue necesaria una evolución del reguetón?

Lo que ha pasado en estos últimos meses es una oportunidad increíble para la música latina. El hecho de que artistas globales quieran participar en canciones en español ha permitido continuar el crossover que hace unos años artistas como Ricky Martin, Shakira, Enrique Iglesias por mencionar algunos, habían logrado hacer.

¿De qué depende que este interés por la música latina se mantenga?

Depende de nosotros seguir incentivando este tipo de colaboraciones y seguir ofreciendo música de calidad para que nuestras raíces sean conocidas en todos los rincones del mundo. Basándonos en el hecho de que la música no tiene lenguaje ni barreras, no hay límites a la hora de crear. Este es nuestro momento.

¿Por qué cosas se deja llevar al momento de componer?

Me dejo llevar mucho por lo que mi voz interna me dice más que por las tendencias musicales que puedan existir en ese momento.

Hábleme de su nuevo álbum Así, ¿habrá una canción que emule a Despacito o la supere?

Aunque no comparo mis canciones porque cada una tiene su propio rumbo, tanto Despacito como Échame la culpa son una muestra clara de mi nuevo sonido y el disco que viene trae muchas sorpresas, temas muy rítmicos, nuevas colaboraciones y por supuesto también tendrá esas baladas que tanto me gusta interpretar. Nunca he tenido miedo a jugar con los géneros musicales.

Haciendo alusión a otro de sus éxitos, ¿alguna vez usted se ha dado por vencido con algo?

No es opción. Hay que seguir trabajando duro todos los días por lo que quieres. He tenido una carrera muy bonita, pero con sus altas y sus bajas, y aunque a veces las cosas no se den tan fácil, jamás he querido darme por vencido porque esto es lo que me apasiona.

¿Como ciudadano del mundo cuál es su posición frente a temas tan actuales como el acoso, el aborto y la igualdad de género?

Creo que lamentablemente se ha olvidado el criterio fundamental de los derechos humanos, todo recae en esto. Todos los días nos enfrentamos a tanta injusticia, no solo con lo que mencionas, también el racismo, la homofobia, el odio, entre otras cosas, que lo único esperanzador es que la comunidad se una más y no se rinda. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de dejarle a nuestros hijos un lugar mejor y un futuro lleno de oportunidades... tenemos mucho que hacer para lograrlo, pero no es imposible.

Antes y después de Despacito

“Puedo decirte que Despacito me ha abierto muchas puertas, sobre todo porque mi música llegó a muchos lugares por primera vez, me permitió tocar en países donde no se habla el español, lograr un récord increíble que solo otras dos canciones en español (La Bamba y Macarena) habían podido alcanzar en 40 años. Pero dentro de toda la locura que ha sido, en el buen sentido de la palabra, sigo siendo el mismo artista que se levanta a trabajar todos los días como lo he hecho durante estos 20 años de carrera. Mi plan es continuar trabajando duro para seguir llevando nuestra música, raíces y cultura por todo lo alto. En noviembre pasado lanzamos el segundo sencillo de mi disco Échame la cupa, el cual también ha tenido un éxito tremendo en múltiples países y esperamos pegar con el tercero, Calypso, quedan muchas metas y sueños por alcanzar”.

