Gloria Gallardo: “Si escogiese a un galán sería Richard Gere”

La presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo cerró su corazón al amor de pareja, no opina en redes sociales, jamás se haría un selfie, evita a la gente tóxica y es fanática de La casa de papel. Este es el manifiesto que Gloria Gallardo compartió con EXPRESIONES:

1. “La ‘gloria’ sabe a amor, a pasión y solidaridad”.

2. “La guayaquileña habla profundamente con el corazón, se entrega y da todo”.

3. “No se ama una sola vez en la vida como dice el bolero. Yo recuerdo a mi primer enamorado como algo fantástico. Nunca olvidaré sentir esas maripositas y la emoción por ese niño que iba a verme para decirme cosas bonitas”.

4. “Sí me hubiese gustado conocer, experimentar y disfrutar esa época de la conquista, pero la parte linda de mi juventud fue haberme casado enamorada y tener hijos por amor. Mi familia está conformada por mis hijos, mis nietos y un hermoso bisnieto. Yo ya cerré mi corazón para una pareja, a estas alturas no tengo por qué cargar con un viejo (risas)”.

5.”Si escogiese un galán sería Richard Gere, me fascina ese hombre y comparto su filosofía budista. Me hubiera encantado ser Julia Roberts en Pretty woman, pero no por el personaje, sino por estar al lado de él (risas), es maravilloso”.

6. “Pienso que nada sucede por casualidad, siempre hay una causa y un efecto”.

7. “Si escribiera mis memorias titularía al libro Vivir eternamente porque en esta vida hay que trascender”.

8. “Pese a las adversidades que me he enfrentado, siempre fui una mujer alegre, feliz y optimista que nunca desmayó y sacó adelante a su familia”.

9. “Estoy en contra del aborto y diré por qué. Cuando salí embarazada me dijeron que mi bebé podía nacer con alguna complicación, pero decidí tenerlo y nació una hija hermosa y sana, ella es la mayor, aún recuerdo cuando la tuve entre mis brazos con esos ojazos que me veían. No podemos quitarle el derecho a la vida a un ser, si usted no lo desea o no lo quiere, entréguelo en adopción, pero no lo mate”.

10. “En los momentos más duros de mi vida demostré ser una mujer de fe. A dos de mis hijas les detectaron cáncer y finalmente todo salió bien porque nunca he dudado de la mano de Dios, de su guía y su luz. Yo recibo sus mensajes y sé cómo actuar”.

11. “Soy valerosa y fuerte, pero al mismo tiempo muy sensible, me afecta cualquier desaire, una palabra inadecuada, un comentario dañino o de envidia, me desbarata. Por eso no me gustan las redes sociales. Jamás opinaré en Twitter... tan solo pensar en la perversidad de esos trolls... nadie debe ser maltratado de esa manera”.

12. “No se debe denigrar a otra persona ni hacerle daño, todo se revierte en esta vida y multiplicado”.

13. “Yo trabajo mucho en tener paz en mi vida. Evito a las personas tóxicas y de doble moral, las que no son capaces de un buen gesto. Puedo distinguir a la que no actúa ni habla con el corazón, me quedo con aquella de la que recibo su cariño sincero”.

14. “No soy vanidosa, sino femenina, no centro mi vida en la apariencia física, pero me gusta verme y sentirme mujer, una imagen en la que pueda decir, ‘esta soy yo’, jamás me haría un selfie”.

15. “Todo en la vida tiene etapas. Fue maravilloso estar en la televisión primero en el periodismo y luego de muchos años en la producción con Así somos, pero no volvería a ella”.

16. “Soy una guerrera de la vida, de las que da el pecho a las balas. Vengo de una familia de gente luchadora y valiente”.

17. “Soy mujer de decisiones y tengo la visión para ver mucho más allá. Asumo mis responsabilidades y busco la excelencia. Hay que trabajar con amor en lo que se hace y perseverar hasta alcanzar ese sueño, nunca me he dado por vencida”.

18. “La mujer no tiene que victimizarse. Cuando sienta que está en desventaja debe llenarse de valor y lucha y estar agradecida por esa oportunidad que le da la vida para demostrarse a sí misma que puede crecer y enfrentar lo que sea. Siempre habrá una salida”.

19. “Siento que estoy en la plenitud de mi vida, gracias a Dios mi cabeza funciona perfectamente, tengo una memoria privilegiada y una enorme capacidad y energía para atender y trabajar en diez cosas a la vez”.

20. “La mente domina al cuerpo, si piensa en bien, se sentirá igual, si piensa en mal, se llenará de toxicidades, usted decide