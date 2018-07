¿Cobró Nacho por asistir a la fiesta de la hija de Dalo y Gaby?

El cumpleaños de la hija de Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño, Dalita, alborotó las redes sociales el fin de semana. La adolescente que llegó a los 13 años, festejó con la presencia del cantante venezolano Nacho en su residencia y eso generó comentarios, como que la carretilla de hamburguesas de su progenitora (el negocio de ella) deja lo suficiente para contratar a un artista extranjero.

Al respecto, la presentadora de En Contacto manifestó que Nacho estuvo en el espacio la semana pasada. “Aprovechando eso y como conozco a algunos de los representantes se me ocurrió que acudiera a la fiesta de mi hija. Hablamos y aceptaron, lógicamente pidió algunas facilidades, como taburetes, sala para sus músicos, nada complicado. No estuvo mucho tiempo. Nadie se esperaba que asistiera. Los niños son fanáticos de él, también Dalita. Es muy sencillo, me agradó mucho. Creo que cantó 4 canciones y se habrá quedado media hora. Lo que la gente diga en las redes me tiene sin cuidado, una raya más al tigre, hay gente que sufre por todo”.

Chino Bonnart, quien representa a Nacho, no respondió cuando se le preguntó a través de WhatsApp cómo había sido posible la presencia del intérprete en la fiesta de Dalita Bucaram.

Otra persona que trabaja con el venezolano en Ecuador y que prefirió que se reserve su nombre, indicó que “Nacho hizo gira de medios por el concierto (en el parque Samanes) y para promocionar su tema Casualidad. Uno de esos medios fue Ecuavisa con el programa En Contacto. Ahí le hizo Gaby la invitación, luego de conversarlo se lo consideró y se llegó a un convenio para que ella sea parte de la campaña de promoción como influencers de Ecuador. Nacho no cobró. Como parte de esa campaña también grabó con Efraín Ruales un vídeo que ya fue publicado y con Nikki Mackliff, uno que sale hoy (ayer)”.

A Gabriela, además le dieron palo porque luego de subirlos, borró los vídeos de la celebración.