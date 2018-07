No quiere que la culpen por la salida de Úrsula Strenge

La presentadora Gabriela Pazmiño pide que no la culpen por la salida de Úrsula Strenge de Ecuavisa, quien el martes 3 de julio se retiró del canal en el que laboró durante 16 años.

La esposa de Dalo Bucaram asegura que al igual que todos sus compañeros ella la va a extrañar: “Úrsula está en todo su derecho de expresarse y decir que sentía que ya no aportaba al programa”.

“La televisión es cíclica y no estaba en la obligación de sentirse cómoda”, agregó Pazmiño. Los comentarios empezaron desde que el contenido de En Contacto mutó e incluyó cada vez más temas vinculados a la farándula.

Pazmiño también se manifestó sobre los comentarios que se han publicado en redes sociales, entre esos, que por su culpa “volaron cabezas”. Asegura que le afectó en un momento, pero ahora decidió quedarse con lo “positivo”.

“A los que me critican no me sigan en mis cuentas y pídanle a Dios que les dé talento, pero al mío déjenlo en paz”, enfatizó la comunicadora.

La más reciente integrante de ese segmento matutino pidió apoyo para Strenge, quien ahora se dedicará a proyectos personales. Opina que su renuncia no es cuestionable y que “Dios tiene propósitos para su vida”.