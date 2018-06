Catalina Wood: “Tuve que empezar de cero en Estados Unidos”

Una de las diseñadoras de moda más populares del país dejó Ecuador el año pasado para establecerse definitivamente en Aventura (Florida). Lo que motivó a Catalina Wood a tomar esta decisión fue la educación de sus dos hijos, pues entre idas y venidas a Guayaquil, corría el riesgo de perder la residencia que obtuvo hace una década.

Su objetivo ahora es tener la ciudadanía y hasta que eso suceda retoma su carrera como creativa. Está satisfecha que en corto tiempo haya conseguido operarias que la asistan y vivan muy cerca de su casa.

“He establecido contactos de a poco. Al comienzo resultó duro, recuerdo que establecida en Estados Unidos mi primera clienta fue una señora de Manta que vive en Orlando, me solicitó un vestido para los 15 años de su hija”.

Las telas iban y venían porque el atelier de Catalina estaba todavía en el Puerto Principal y con las operarias se comunicaba a través de las redes sociales, pero todo cambió cuando gente de Florida se sumó a su proyecto.

“La mano de obra es más costosa, pero asimismo te pagan muy bien por tus diseños”. Parte de su nueva colección se exhibió en un trunk show que tuvo lugar la semana pasada en La Puntilla, durante su visita relámpago al país. De su nueva vida en Norteamérica enfatiza que se ha adaptado a la practicidad y a que sus hijos sean más independientes y responsables.

Su casa en Samborondón se alquiló por un año, lo que representa un ingreso fijo y por otro lado no gasta en alquiler en Aventura, pues el departamento que posee allá es propio.

“Extraño el ceviche manabita, mi hermana cuando me visita lo incluye en su equipaje (risas). He podido hacer amigas, en gran parte son madres de familia de la escuela donde estudia mi hija y otras he conocido en mis clases de inglés en el Miami Dade College, también continúo con el yoga, una actividad que no dejo por nada del mundo”.

Después de su divorcio, sostiene que aún no llega el hombre que la conquiste, sin embargo no descarta hallarlo. “Quiero un compañero, que tenga buen carácter y se ría conmigo, eso es lo principal”.

Su nueva colección

Consiste en trajes Prêt-à-porter, de dos piezas, pantalones y blusas. Continúa la temporada de estampados verano-primavera, en formas de flores y acompañada de colores como el blanco, el palo de rosa y las tonalidades pasteles, también anuncia que en otoño se impondrá el terciopelo junto a los los colores oscuros. Agradece que sus colegas se centren más en el cuerpo de la mujer latina al momento de crear.