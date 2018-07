Diego Rueda: “Comí huevos y atún enlatado en Estados Unidos”

A sus 30 años ganó el mes pasado el título de Mr. Ecuador USA y fue el empujón que necesitaba para decidirse a vivir en la Capital del Mundo. Diego Rueda estaba decepcionado de cómo se manejan los certámenes masculinos locales hasta cuando Marcos Tapia le propuso ingresar al concurso que se llevó a cabo en Nueva Jersey. “Anteriormente participé como míster en Colombia, Argentina y Perú. No obtuve el primer lugar en ninguno, pero adquirí experiencia en pasarela y desenvoltura. El tiempo pasó y se me dio la oportunidad de ir a Estados Unidos y me llamó la atención visitar un país donde el sistema funciona”. Organizado por el Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva Jersey, que produce los premios Cóndor y el tradicional desfile de los migrantes que reúne anualmente en agosto a 350.000 compatriotas, Diego está satisfecho de haber participado en la segunda edición del Mr. Ecuador USA. Su experiencia en el mundo del entretenimiento no es nuevo. Fue modelo de Cecilia Niemes cuando aún no llegaba a los 18 años y se desempeñó como reportero de Fabián Fariña, del desaparecido programa de cable El ojo del huracán. En los últimos años lo vimos en el reality Calle 7 (TC) y como director y promotor de una empresa de boxeo que no tuvo la acogida esperada, pese a que sus pugilistas pelearon en Rusia y Japón. De repente se vio sin trabajo, pero como nunca ha sido hombre de quedarse con los brazos cruzados, tomó el toro por los cuernos, se volcó a la nutrición y al ejercicio y empezó a entrenar y cultivar su cuerpo. “Durante año y medio me preparé a conciencia sin saber que algún día llegaría la propuesta de ir a Mr. Ecuador USA y, mira, sin querer me encontré listo en cuerpo y alma para asumir el desafío”. Cuenta que vendió su carro para solventar los gastos de estadía y alimentación, pues se estableció en Estados Unidos cincuenta días antes de que comenzara el evento. “Recuerdo que compraba huevos y latas de atún, frutas en la mañana y avena en hojuelas, esa era mi dieta”. Ahora todos los medios lo buscan, pero está consciente que se trata de un momento y a sus 30 años lo toma con tranquilidad y madurez. “Como rey he sido invitado para la próxima semana viajar a Nueva York, posteriormente asistiré a los premios Cóndor y al desfile de los migrantes en agosto”. Su intención es establecerse allá y dedicarse a lo suyo, que es el coaching training, actividad que ofrece una buena alimentación acompañada de motivación y entrenamiento físico. “Tengo que pensar en mi futuro y en Ecuador esta carrera no es bien remunerada”.