Demi-Leigh: “Los ecuatorianos son muy apasionados

Hace dos días estaba en París. Fue parte de varios eventos en la capital francesa, y disfrutaba de la Torre Eiffel, uno de los destinos que más la han maravillado. Ayer Demi-Leigh Nel-Peters tomó un vuelo para nuestras tierras cruzando océanos y continentes cada semana, algo ya habitual en estos más de seis meses como Miss Universo 2017.

Su agenda en Ecuador es de seis días, y cumplirá varias actividades vinculadas con la moda, el turismo y la beneficencia en Guayaquil, Machala y Santo Domingo. La Organización Miss Ecuador y los municipios de Machala y de Santo Domingo son los artífices de que la mujer más bella del planeta recorra nuestro territorio.

A la Perla del Pacífico llegó muy temprano por la mañana y a las 9:00 estuvo en un evento en la Cruz Roja Ecuatoriana. A las 10:45 llegó a la terminal aérea, donde la esperaba una avioneta lista para dirigirse a Machala. Allí, acompañada de su equipo de más de 10 personas, accedió a ser entrevistada por EXPRESIONES antes de abordar.

¿Qué conocía de Ecuador antes de venir?

Sabía que era un país con muchos lugares turísticos y una gran belleza natural, pero ahora sé que también es un lugar con gente muy apasionada, contenta y gentil. También me doy cuenta de que aman mucho el concurso Miss Universo.

Durante este tiempo como soberana, ¿qué cree que ha aprendido para su vida?

Pienso que la mejor lección para mí hasta este momento es que puedes llegar a todas las personas con amabilidad. También aprendí que puedo enfocarme en el resto, en saber lo que puedo dar. No todo son desfiles y glamour, la ayuda es lo que nos importa como organización.

¿Cuál es su siguiente meta luego de este año? ¿Le gustaría ser directora de una agencia de modelos, quizá?

No lo sé. Por el momento no haré una agencia de modelos, no lo descarto para mi vida, pero no es el momento. Como saben, Miss Universo tiene su agencia IMG y por ahora seguiré colaborando con ellos.

¿Cuál es su opinión acerca del empoderamiento que han tenido las mujeres en todos los ámbitos sociales en los últimos años?

Ha quedado claro el poder que las mujeres tenemos y nos permite demostrar el impacto que logramos en nuestras comunidades y a escala global. Por mi parte, estoy muy agradecida de tener este espacio y poder de cierta forma llevar este mensaje.

Con unos meses tan ajetreados, ¿se ha dado oportunidad para el amor?

Prácticamente visito un continente cada semana, pero yo sí tengo un amor... (risas). Es muy peludo, se llama Benji y siempre me brinda los mejores momentos. Es mi perrito. Sé que siempre me va a amar.

Su primera actividad social