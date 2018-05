Deadpool 2: “Tres meses más y los héroes se acaban”, dice Ryan Reynolds

El universo cinematográfico de Marvel Comics se ha expandido por más de 10 años con más de 18 películas, y las que faltan por contar.

Pero en esta larga lista de hombres con la capacidad de salvar al planeta con solo sus puños, existe uno que, aunque igual de fuerte, se toma el camino más irreverente. Es el amado y odiado Deadpool, que este 18 de mayo regresa a los cines bajo los estudios Fox, y el cual no se conoce si se mantendrá independiente luego de la adquisición de esta compañía por parte de Disney.

Para Ryan Reynolds, actor que interpreta al personaje desde el 2016, este antihéroe bocón “tiene mucho de él”. Aseguró entre bromas que no espera que la gente siga apoyando las películas de héroes. “Por mí les doy exactamente tres meses más y se acaban”. También acotó que el encapuchado “no es un villano ni tan solo un antihéroe. Es en realidad una persona real o un disfuncional tratado de ser alguien mejor todos los días (...). Él es como quiero ser todos los días. Es de los que se comporta diferente a los demás. Deadpool no representa el modelo por seguir en el 2018. Además es por eso que forma la Fuerza X (la antítesis de los X-Men) y hace lo que ellos no harían”, dijo a la prensa latina en un contacto virtual.

Y este afán de superación está presente en las expectativas de taquilla que podrá lograr, luego de que en su primera cinta superara los $ 783 millones en el mundo.