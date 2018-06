Cynthia Farah: “Si fuese una diosa griega, sería Afrodita”

1”De acuerdo a mi personalidad, si fuese un continente sería el europeo”.

2 “Lo que más me gusta de mí son mis ojos, físicamente me agrado. De ahí, mi pasión, mis ganas de trabajar y estar mejor. Lo que no me agrada es el querer tener el control de todo y lo que eso me conlleva”.

3 “Si fuese una diosa griega sería Afrodita, diosa del amor y la belleza”.

4 “Si escogiera ser la protagonista de un clásico me quedo con Mi bella genio”.

5 “Mi mecanismo de defensa es reírme y ser indiferente”.

6 “El libro El secreto de Rhonda Byme, fue el último regalo de Navidad que me dio mi papá, así que es muy especial para mí”.

7 “En el mapa de la prosperidad, la ruta la empecé por mí. Por cambiar mi forma de ver el dinero, lo que es abundancia y prosperidad”.

8 “El dinero no da la felicidad, pero puede comprar algunos viajes que a mí me hacen muy, muy feliz (risas)”.

9 “Mi tema de conversación favorito son los coachings que hago, la planificación, las series que veo, los libros que leo y cuando la gente me dice que no hay dinero les digo lo contrario; en la familia, recordar a mi papi”.

10 “En una relación valoro mucho la calma, la armonía, la tranquilidad y la estabilidad”.

11 “En este momento de mi vida estoy consciente de lo que realmente es importante, de tener paz, de hacer las cosas que me gustan y llenan”. 12 “Si pudiera proyectarme en un futuro me vería feliz, sin arrugas (risas), tranquila y viajando”.

13 “De los demás no espero nada, cuando me molesto por algo, siempre me digo que es para un trabajo personal”.

14 “Me encanta el café, lo mejor es disfrutarlo, sea conmigo o como pretexto para reunirme con amigas o con mi hermana Pili a ‘terapiar’”.

15 “Considero que la mejor vocera de #MeToo es quien haya pasado por eso y pueda encaminar la causa. Me gustaría más apoyar en restaurar el amor propio de quienes hayan sufrido estas situaciones”.

16 “He salido a las calles a vender productos para recolectar fondos para los niños que luchan contra el cáncer, hace más de 5 años los visitamos y llevamos algunas donaciones todos los meses. Por esta causa saldría siempre”.

17 “De mi mamá heredé el carácter fuerte, el orden, las habilidades, de mi papi su bondad y alegría, y su sonrisa. De ambos el trabajar por lo que deseo”.

18 “Para aparentar menos edad, lo mejor es no saber cuántos años tengo, y cuando pienso en ellos saber que son solo números. También cremas y bloqueador solar y nunca dormir con maquillaje”.

19 “Estoy dedicada a ser feliz, pero me pone triste perder a un ser querido, la muerte y ver llorar a alguien”.

20”Entre resolver el conflicto, aceptarlo o resignarme, prefiero los tres, dependiendo el caso”.