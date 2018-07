Critican a Carolina Aguirre

El 9 de junio Carolina Aguirre contrajo matrimonio eclesiástico con Jonathan Vélez y esta semana el anuncio de su embarazo fue noticia. Por dos o tres páginas de farándula en redes sociales que lanzaron comentarios malintencionados de que se casó en estado, la ex Miss Ecuador aclaró que ella en octubre del 2017 se unió civilmente a Jonathan. “No me importa lo que las personas opinen, pero que se expresen con tanto veneno sí me enfermó”, manifestó. Respetamos su manera de pensar, pero no compartimos que haga aclaraciones. Es su vida, a nadie le interesa. Los que hablan son ociosos que no le darán de comer ni a ella ni al niño o niña que viene en camino. Además es mejor que no tenga corajes en su estado. Tiene 11 semanas de dulce espera. Le han recomendado reposo porque debido a sus ocupaciones cotidianas, mudanza... sufrió algunos dolores. El bebé se encuentra bien.