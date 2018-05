Chyno Miranda “Quiero atacar el concepto de belleza de la mujer”

¿Este reinicio de su carrera es más complicado que los de Chyno y Nacho?

No, es diferente. Porque aquí tengo el poder absoluto de todas las decisiones. Si me equivoco es mi culpa, y viceversa. Pero es chévere. Lo he asumido con responsabilidad y la gente reacciona bastante bien a los lanzamientos.

Está confirmado que se inmiscuye en el trap. ¿Cómo se llamará la canción?

Sale el 25 de mayo y este sí forma parte de mi disco. Se llamará Sin trucos de belleza. Te cuento que la gente me decía que me anime con este ritmo, pero también entendía que como músico no podía salir a cantar cualquier cosa nueva por mi público. Tampoco con letras explícitas. No ha sido tanto mi estilo. Quiero atacar el concepto de belleza que la sociedad ha impuesto a la mujer. Han hecho que se crea que la mujer perfecta es flaca, con medidas imposibles, y se ha generado mucha inseguridad en ellas.

¿Alguna mujer ha escuchado el tema?

Sí, mi mamá. Y le encanta, porque mi madre es gorda. Siempre le hicieron bullying en el colegio y un poco de esto me despertó la imaginación para hacer este tema. Además viene con una campaña en la que participan muchas modelos y actrices para que se entienda que la belleza natural no tiene trucos.