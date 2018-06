Carolina La O. “Las mujeres en la música tropical se extinguen”

Fue una de las cantantes más populares de la música tropical de la década de los 90. Hablamos de Carolina La O, una colombiana que actualmente reside en Miami, pero no olvida sus raíces. Su conexión con América Latina la ha llevado a recorrer varios países de la región y ahora con más razón, pues promociona su álbum Clásicos que enamoran, una compilación de temas tropicales que aún se bailan en fiestas, discotecas y suenan en la radio. Entre ellos están Zúmbalo, Amor prohibido, Noches de media luna, Pequeñas cosas, Como la flor y la canción Amargo y dulce, que la solista nacida en Manizales lanzó en Ecuador. “Tiene elementos que evocan el romance, la nostalgia... un ritmo envolvente que te provoca bailarla con la persona indicada en el momento correcto”, afirma. Todas las melodías datan de hace más de 25 años. Es el caso de Tú la tienes que pagar y Él la engañó, popularizadas por la venezolana Natusha. Con más de dos décadas de carrera, Carolina La O se considera una superviviente del género y cree que es necesario que las nuevas generaciones valoren lo que tanto ella como sus colegas femeninas han hecho por la música tropical. “Yo me pregunto cuántas salseras existen, y la misma interrogante va para el merengue, la bachata y el vallenato”. Considera que para una mujer es muy difícil mantenerse en una industria dominada por los hombres. “Necesitamos identificarnos y apoyarnos las unas a las otras, y lo que he hecho con Clásicos que enamoran es rendirles un tributo a estas señoras”. Además de Natusha, en la producción se incluye a Selena, Lisa M, La India, Meliyará, Las Chicas del Can y Diveana, de Los Melódicos. “Todas ellas marcaron un punto diferenciador porque lideraron orquestas y conjuntos, fueron protagonistas absolutas, porque antes de ellas las mujeres eran solo un objeto decorativo. Esta recopilación es de ellas y son composiciones increíbles que definitivamente nos marcaron”. Con una discografía que incluye siete placas de composiciones inéditas, esta es la primera vez que la paisa sintió la necesidad de gritar por el talento de sus colegas femeninas. “Veo que la discriminación está latente todavía en América Latina. En Estados Unidos las chicas lideran la música country y el pop. No podemos hacernos los locos, no concibo que del género urbano, de decenas de nombres masculinos como Maluma, J Balvin, Farruko, Arcángel, Yandel, Nicky Jam, Daddy Yankee, Ozuna, Wisin, Bad Bunny, contemos únicamente con Karol G y Becky G. Esto tiene que cambiar”, enfatizó.