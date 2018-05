Cinco nuevos talentos a seguir en Cannes

Shawky que también ha realizado documentales también fue consultor en la serie The Looming Tower que versa sobre el 11 de septiembre.

David Robert Mitchell, un secreto bien guardado del cine estadounidense

Es conocido por los aficionados a las películas adolescentes y al cine de género. En 2014, dejó huellas con su película It Follows (Está detrás de ti), que habla sobre un adolescente perseguido por una fuerza paranormal después de haber tenido una relación sexual.

Esta película de terror fue eficaz y lo catapultó como una figura del nuevo cine independiente estadounidense.

Con Under the Silver Lake, seleccionada en competencia, David Robert Mitchell, gran admirador de David Lynch, Brian de Palma y de John Carpenter, deja el horror pero no lo fantasmagórico con esta tercera película que narra la historia de un treinteañero en Los Ángeles, que enamorado de su vecina, se lanza en su búsqueda cuando esta desaparece.