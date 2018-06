Es costumbre para la banda mexicana Café Tacvba turnarse para atender a la prensa. En Guayaquil no fue la excepción y este diálogo fue presidido por Joselo y Enrique Rangel.

Su forma de ver la industria y sus 29 años en ella le permiten hacer cosas que van a contracorriente. Es por eso que advirtieron a los medios guayaquileños que ante casi todas las preguntas, sus respuestas serían: “Hacemos lo que se nos antoja”.

No les importa que sus fanáticos o la crítica se lo reprochen, puesto que les ha funcionado, y es así como cambian de estilo con cada disco que sacan al mercado. En este 2018 están promocionando Jei Beibi y con la gira Niu Güeis Tur han recorrido gran parte de América y Europa.

A un año de cumplir tres décadas en la escena musical confirmaron que ya tienen planes para esta celebración. “Ya empezamos a establecer una especie de mapa temporal de cómo queremos celebrar este evento, que significa una larga relación con el público, y queremos estar a la altura de este motivo. No hay nada concreto y no contamos más no porque no queremos, sino que estamos en proceso creativo. Lo que también hay que comprender es que hay promotores y más personas del equipo. Esto también es un negocio”.

Admitieron que es “muy difícil predecir” lo que ocurrirá con su música, con su trabajo, puesto que siempre son cuatro ideas distintas que deben fusionarse cada vez. Por eso, la solución para su arte es siempre hacer lo que sienten y gustan.