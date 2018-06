Cadáver Exquisito: Se les acabó la ‘muerte’

No estaban muertos ni tampoco de parranda. La banda guayaquileña Cadáver Exquisito solo intentaba conseguir otros sueños personales durante los tres años que estuvieron separados, pero este sábado regresan a hacer música, llenos de vida, positivismo y aprendizajes personales.

V: Esa es la parte que nosotros no vamos a hacer. Lo que puede ser complicado será darle de nuestro tiempo a los ensayos y demás preparativos. Es que hacer música es lo chévere, pero lo otro, aunque nos gusta, demanda más esfuerzo.

C: Descansamos y ahora ya estamos listos.

V: Es la canción que estaba más lista y la que mejor nos representa. Es como un himno de regreso. También es un poco más universal, más prendida y pop. También nos representa para la nueva etapa, porque con este regreso llegaremos a lugares nuevos. Es una canción más global para que también nos conozcan en el resto de Ecuador y no solo en Quito y Guayaquil.

¿Ya no son tan indie?

V: Creo que esta parte es la que podemos tomarla como la real de nuestro regreso. Juan llegó en octubre (2017) a Guayaquil luego de estudiar en España y ya todos juntos comenzamos a querer componer. En 2016 yo conocí a Jorge Asanza y comencé a trabajar con Radar Música. Ellos manejaron mi lanzamiento como solista, pero él siempre me decía que moría por ser mánager de Cadáver. Cuando se enteró que estábamos todos juntos, él sabía que era casi un hecho que íbamos a trabajar con Radar. Tuvimos propuestas de otras compañías acá, pero nos quedamos con ellos por lo que han hecho con Verde 70 y Swing Original Monks.

Crecieron y cambiaron

¿Y ahora que llegaron a los 30 cambió mucho su estilo de hacer música?

G: Más que nada es que cambiaron nuestros tiempos. Ahora es más sacrificado porque antes no importaba el tiempo que le dedicáramos. Nos podíamos quedar horas largas. Ahora debemos ser más productivos en el momento de los ensayos porque debo regresar a ver a mi esposa, a mi hija. También nos enfocamos más.

¿Se volverían a ir del país para probar suerte en otro lado?

V: De ley nos iríamos, pero ya no a vivir. Lo que hicimos también fue parte de nuestra edad en esa época, vivir fuera. Nos fuimos a México también como turistas. Conocimos, hicimos amigos, comimos. La excusa fue la banda, pero en ese momento no nos inspiró música nueva. Ahora creo que sí fuimos como de locos. También con una mánager que no tenía todos los contactos.

J: Ahora tenemos un mercado muy internacional, y con las nuevas tecnologías se hacen mayores cosas. Da Pawn es un ejemplo. Van recorriendo varios festivales por su cuenta haciendo cosas que hace cuatro años eran impensables.

¿Cadáver le abrió el camino a estas nuevas bandas nacionales?

V: No, creo que es todo lo contrario. Nadie agarró esa posta, sobre todo en Guayaquil. A nadie le interesó armar sus propios contenidos. Más bien todo confabuló para que en Quito suceda. Lo que está pasando es gracias a gente quiteña muy preparada. Los Cadáver fuimos muy empíricos también. Lo hicimos muy al braveo y salió bacán. Pero ahora en la escena todo es más profesional en ambas ciudades. Lo que tal vez pudimos hacer es abrirle los ojos a la gente de que puedes hacer tu propia música y proyectarte como artista.

En el Funka Fest

- Serán los artistas nacionales de cierre del festival. Morfeo, Los Corrientes, Aire del Golfo, Mugre Sur y Da Pawn son los que también pondrán la cuota local. Café Tacvba y The Drums son las bandas internacionales.

- Cadáver tocará 45 minutos, para lo cual han ensayado 3 horas dos veces por semana desde que se juntaron.

- El regreso va para largo. Ya están armando y comprando nuevos equipos para tener un espacio propio de ensayos como en los viejos tiempos.

- El repertorio incluirá 13 canciones, entre ellas tres nuevas y el estreno de Trofeo, su nuevo sencillo.