Antonio García: “Estoy agradecido por lo vivido con Érika Vélez”

EXPRESIONES conversó con el popular abogado, quien —entre otras cosas— confesó tener fobia a las cucarachas. Este es su manifiesto.

1. “Lo más chistoso que he escuchado de mí es que soy un tipo bravo, cuando es todo lo contrario. Me paso riendo todo el día y viendo el lado positivo de las cosas. Eso me permite llevar el día a día”.

2. “Me molesta enormemente la deslealtad al igual que la mentira o cuando está trazado algo y a mitad del camino me cambian los planes. También el abuso, la gente intolerante e irrespetuosa con los conceptos de otros”.

3. “No creo que mis relaciones pasadas me hayan dado mayor exposición de la normal. Lo he manejado muy aparte sin que me moleste”.

4. “Mis mejores ‘patas’ son mis dos hijas, me hacen bullying (risas)”.

5. “Varias veces dejé escapar una ‘paloma’ de mi vida (risas), pero todo pasa por alguna razón y así tiene que ser”.

6. “De mis relaciones, están las que se conocen, las otras me las llevaré a la tumba, porque los caballeros no tenemos memoria”.

7. “Por los años que compartí con Érika Vélez siempre me sentiré agradecido, y por lo que vivo en general también. Todo es un aprendizaje, una experiencia, para bien o para mal, aporta y sirve”.

8. “Puedo ver jugar cualquier partido de fútbol sin amargarme, soy pro Barcelona y aunque no lo creas también liguista. Soy uno de los pocos costeños que le va a ese equipo”.

9. “En este momento estoy volcado al servicio a la comunidad a través de la política. He dejado la abogacía por ahora. La actividad de servir y ayudar a los demás me ha hecho encontrar en el camino a más profesionales que se suman a esta gestión”.

10. “Prefiero olvidar eventos dolorosos y tristes que me han ocurrido en la vida, episodios que te marcan pero te enseñan al final del día”.

11. “Me ha tocado ser abogado del diablo y es bueno como ejercicio”.

12. “No soy bueno mintiendo ni bailando ni cantando, aunque me dicen que parezco rocola de los años 80”.

13. “No iría a un concierto de reguetón, aunque me inviten a sentarme en primera fila”.

14. “A mis fanáticas les digo que en este momento no estoy en recepción de carpetas (risas). Estoy enfocado en proyectos personales que estoy alcanzado gracias a Dios. No busco ahora una relación porque me desenfoca y me quita atención”.

15. “Me quemaría las manos por mi familia, por mis hijas, por los más vulnerables y las minorías”.

16. “Detesto a las cucarachas, veo una y salgo corriendo”.

17. “Alguna vez me caí en un evento público, terminé en el piso y fue supervergonzoso”.

18. “De los programas de farándula pienso que deberían aprovechar los espacios que tienen para contenidos productivos. Se debería reflexionar mucho al respecto y lo que consumimos como televidentes, la ley de la oferta y demanda rige en todos lados”.

19. “Mandaría a la silla eléctrica a la mediocridad y todo lo que se le arrime”.

20. “Me han intentado sentar varias veces en el banquillo de los acusados, pero siempre he salido absuelto”.