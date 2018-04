Alejandra Paredes: “Estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario”

1 “Pongo paredes al abuso, a la mentira, a la falsedad, al irrespeto a las minorías y los niños”.

2 “Tiendo puentes al amor, a la felicidad, al compromiso, a la amistad”.

3 “Me pone de mal humor perder el tiempo, cada segundo para mí es valioso, tengo que siempre hacer algo”.

4 “Cada actor debe estar en su oficio y en su rol, cualquier campo de acción en la política debe ser desde su profesión”.

5 “Tanto gremio y asociaciones de actores no conducen a nada, debería haber una sola entidad que ampare nuestros derechos. Hubo el caso de un actor muy conocido en Ecuador que murió de cáncer, prácticamente olvidado y no contó con ningún seguro”.

6 “Veo al microteatro de una manera positiva, cada vez hay más espacios donde se desarrollan proyectos de toda índole, es nuestro deber llevarlo al público y compartir con él nuestras propuestas”.

7 “No permitamos que muera el teatro tal como lo conocemos, además de los 15 minutos de un micro, mantengamos los formatos tradicionales”.

8 “Tengo la manía de guardar muchas cosas en mi cartera, objetos personales, medicinas, pastillitas, pañitos húmedos, desinfectante para las manos, maquillaje, dinero, chauchera, nunca la dejo, por favor no me la vayan a robar (risas)”.

9 “Soy claustrofóbica, evito los ascensores. En alguna ocasión subí siete pisos en el edificio de una tía en el centro de Guayaquil”.

10 “Siempre quise ser actriz, pero hubo una época que me alejé de mi vocación y estudié Diseño Gráfico y Periodismo. Trabajé en Porta y me salí porque no era lo mío”.

11 “Una de mis frases tiene que ver con Chavela Vargas, quien decía que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Para mí es el teatro, por cierto caracterizo a ‘la señora del poncho rojo’ en la obra Frida que se presenta en el Microteatro GYE (La Bota)”.

12 “Aprendí que las cosas se dan a su tiempo, no hay que forzar nada ni compararse con otros, todo llega a su hora y a su momento, vivamos el presente que es único”.

13 “Amo a mi personaje Penélope Cruzeta, una ecuatoriana que vivió tres meses en España y regresó hablando como toda una española, me divierto mucho con ella. Nació en La pareja feliz y hoy cuenta con su perfil de Instagram donde hace de todo un poco, quiero llevarla al teatro”.

14 “Con los ojos cerrados volvería a trabajar con Virgilio Valero, Bernardo Menéndez, Alejandro Fajardo y Jaime Tamariz y de actrices con Luciana Grassi, Giovanna Andrade y Priscilla Negrón”.

15 “Me muero por personificar en el teatro a Blanche DuBois, de Un tranvía llamado deseo”.

16 “Si tengo una debilidad es por el chocolate, pero mi verdadero talón de Aquiles son mis tres hijos”.

17 “Estoy totalmente de acuerdo con el matrimonio igualitario y hasta con la adopción, los homosexuales tienen los mismos derechos como ciudadanos que son, basta de etiquetas y prejuicios”.

18 “No sé qué le ven a La casa de papel (Netflix) vi tres capítulos y no me enganchó para nada”.