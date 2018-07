Adrián Avilés dejará descansar a Kuki EntreRíos

El actor Adrián Avilés tomó una decisión: no seguir interpretando a Kuki EntreRíos, drag queen youtuber. Le dará un descanso, aunque no sabe cuánto tiempo. A este personaje, que se ha hecho popular, le ha dado vida desde hace dos años y medio y por ello no quiere que lo encasillen. “Soy un actor con aproximadamente 8 años de experiencia, puedo hacer otros papeles, no es el único, me considero versátil, además Kuki se estaba apoderando de mí, me estaba sofocando. Quiero quitarle protagonismo”, dice Adrián. Además, siempre le piden que ‘lleve’ a Kuki cuando lo invitan a un lugar. Otra de las razones es que su personaje de Matías en Cuatro Cuartos, de TC, le exige un look que no es compatible con Kuki. Adrián pondrá a la venta la ropa de ella. Tiene previsto organizar un pulguero y los fondos recaudados serán destinados a fundaciones que rescatan y cuidan a los animales. En todo caso, el drag queen youtuber se tomará un respiro.