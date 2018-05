Resolver el crédito público

El ministro de Finanzas tiene la mesa puesta... de problemas. Once años de mal manejo de las finanzas públicas nos pasan una cuenta económica enorme. El punto neurálgico reside en el crédito público que está embrollado al punto de no vislumbrarse soluciones sencillas o rápidas.

Las fuentes, los costos, los plazos, las amortizaciones y las proyecciones del servicio de la deuda pública deben ser sometidas a una reestructuración integral. El país debe copar créditos de los organismos multilaterales (que quedaron virtualmente en desuso) para sus proyectos de inversión y así asegurar no tan solo financiamientos más convenientes, sino idoneidad en el diseño y ejecución de los mismos. El retorno a los mercados de capitales debe estar predicado en la necesidad de obtener las mejores condiciones posibles, entendiendo que la tasa de interés pesa sobre el futuro de la economía, y tiene un impacto pernicioso sobre las generaciones jóvenes. Si es menester tener una negociación previa con el FMI para acceder a dichos mercados, cualquier condicionalidad tendrá que tomar en cuenta que el ajuste requiere hacerse dentro del propio aparato estatal, el cual deberá ser reestructurado a fondo.

No puede existir ambigüedad acerca de lo que es deuda. Todas, sin excepción, constituyen obligaciones que el Estado debe cumplir y que pesan sobre la hacienda pública pues, en dolarización, la denominación es exactamente la misma y los acreedores internos no merecen trato de segunda. Aclarado este punto, será menester obtener la aprobación de la Asamblea para levantar temporalmente el “techo del 40 %” con el propósito, primero, de que queden demostradas las violaciones legales que se dieron en el pasado; segundo, para otorgar seguridad jurídica interna y externa respecto de la legitimidad de las obligaciones incurridas; tercero, para salvaguardar, mediante el mecanismo de fideicomisos, que los ingresos de capital financien gastos o amortizaciones de capital y que no pasen a ninguna Cuenta Única para terminar siendo desviados para otros fines no autorizados.

El reto conlleva una oportunidad. Ahora resta que, para que los cambios se den, se proceda a constituir un equipo congruente de política económica y no proceder a una guerra de guerrillas entre facciones irreconciliables.