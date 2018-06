La necesidad de transparentar

Son muchos los analistas de la vida política nacional que califican al actual periodo gubernamental como uno de transición hacia la recuperación de la institucionalidad democrática, luego de haber vivido un largo régimen totalitario.

En esa dirección se instauró al diálogo como instrumento de acción política, se consultó al pueblo sobre temas medulares y se ha mantenido respeto, por parte del Ejecutivo, con las otras funciones del Estado.

Ahora se ofrece la desclasificación absoluta de toda la información acumulada por los organismos de investigación e inteligencia sobre casos emblemáticos que, en su momento, conmovieron la vida nacional por su alto significado público.

Sin duda, a pesar de que es evidente que determinados asuntos, los vinculados con la seguridad del país por ejemplo, requieren de absoluta discreción en su manejo, esto no puede constituirse en el argumento que permita ocultar crímenes de Estado, de la distinta naturaleza en que estos pueden manifestarse.

A ese respecto cabría en el Ecuador y en el continente, agobiado como está por una galopante corrupción que no deja espacio alguno indemne, considerar a los atentados contra los recursos públicos como crímenes de Estado, otorgándoles la condición de imprescriptibles y buscando que entre las acciones de la justicia, a más de la pérdida de la libertad, se priorice recuperar lo sustraído del patrimonio de todos. Hasta ahora, aunque pareciera que disminuye la impunidad, hay inquietud en la sociedad en relación a la levedad de las penas y la nula recuperación de los recursos ilegítimamente obtenidos. En cualquier caso, es saludable, puesto que robustece la convivencia democrática, que el criterio de la necesidad de mantener en secreto asuntos que atañen al conglomerado como un conjunto, dado que involucran su seguridad, su honra, su libertad o su vida, no se imponga como actitud predominante. Por el contrario, además de que casi nunca se mantienen como tales los denominados secretos de Estado, son bienvenidos los anuncios de que se desclasificarán temas vinculados a hechos como los arriba aludidos. Cabe sí, que la información que se haga pública no esté sometida a suerte alguna de manipulaciones que la desvirtúen.

El Ecuador está requiriendo un baño de transparencia, aun cuando resulte doloroso conocer determinadas informaciones.