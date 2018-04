¿Estimular inversión?

Leo en Expreso (nota de Sebastián Angulo, del 26 de abril de 2018), sobre los “6 ejes claves de la ley económica”, que uno de esos sería un “Alivio para accionistas”, definido así: “El Gobierno busca estimular el mercado de valores. Para conseguirlo, busca revisar la norma que responsabiliza a los accionistas de una empresa por las acciones del administrador”.

Me declaro perplejo: no existe en Ecuador ninguna norma que cree semejante -absurda por lo demás- responsabilidad para los accionistas “por las acciones del administrador”. Convendría saber -la nota de Sebastián Angulo no lo dice- quién mismo habrá sido el memo funcionario de cuya boca o pluma salió tamaña torpeza, que solo crea más incertidumbre a inversores y empresarios.

Lo que hay en verdad en Ecuador es la aplicación arbitraria y distorsionada de una ley de 2012, según la cual a los accionistas de una compañía, si ha sido usada como pantalla para cometer fraudes, se les puede cobrar, subsidiariamente, las deudas laborales o con el Estado. Dicha ley ha sido torcida y retorcida por rábulas en el sector público, quienes han pretendido reescribirla eliminando de facto la exigencia de que se trate de supuestos de fraude. Y así, han actuado como si dijese que todo accionista, con o sin fraude, responde por las deudas de la compañía, llegando al intolerable extremo de hacerla extensiva hasta a los minoritarios hostiles o a los que han comprado unas pocas acciones en bolsa.

Corregir ese esperpento no requiere “revisar” y menos reformar norma alguna: basta que el presidente Moreno, si en verdad quiere generar confianza que promueva la inversión y el consecuente empleo, dicte una orden ejecutiva que reitere que esa ley de 2012 no permite cobrar a los accionistas las deudas de una compañía, salvo en los casos en que esta haya sido usada como pantalla para defraudar (y además solo subsidiariamente, esto es, si los bienes de la compañía no alcanzan para pagar). Sin perjuicio, claro está, de que destituya a quienes, por necios o pillos, han actuado (o actúen) en contrario.