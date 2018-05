Venció el plazo. ¿Y ahora qué?

Cuando transcurría el plazo que el presidente Moreno había dado a los anteriores ministros de Defensa e Interior, la narcoguerrilla, como queriendo demostrar su poderío, volvió a cometer el delito de secuestro tomando a dos ciudadanos civiles que iban en pos de paseo a la frontera con Colombia y que partieron de Santo Domingo. Sus familiares carecen de noticias sobre su estado de vida y de salud.

Luego de semejante fracaso de los ministros, el presidente Moreno aceptó la renuncia de ambos y procedió a la designación de sus reemplazos. Esta fue una gran oportunidad para reconformar todo su equipo de gobierno, que no ha sido calificado con altas notas. Solo prescindió de los servicios de dos de ellos, cuando debió haber producido la crisis total de gabinete para reconformar absolutamente el equipo, con énfasis en las carteras del Interior, de Defensa, y de Finanzas y Economía, porque esos aspectos son vitales no solo para el Gobierno sino para el país entero, pues la economía no sale de la crisis y la narcoguerrilla sigue cumpliendo su camino delictual, castigando a inocentes y asesinando, con un completo desprecio por la moral y la vida.

Ya que el presidente de la República no aprovechó esta oportunidad, el país espera que por lo menos los dos ciudadanos que han reemplazado a los ministros que renunciaron, cumplan con la confianza que se les ha otorgado y demuestren en el ejercicio de sus funciones total capacidad y compromiso, tanto con los problemas derivados de la violencia en la frontera norte, como en el quehacer nacional integral.

En un lapso muy corto se dice que se enviará la segunda parte de la reactivación económica. Ojalá que esa segunda parte no sufra lo mismo que ocurrió con la primera, que dio al Gobierno la oportunidad de delinear un plan de reactivación económica y que fue desaprovechada. La propuesta tuvo la crítica generalizada del país porque se convino en que no reactivaba la economía y más bien podía precipitarla a mayores y más graves circunstancias. En cuanto a seguridad, esta tiene que centrarse bravamente en la frontera norte para terminar con la agresión narcoguerrillera y para crear las condiciones indispensables de una paz segura y de una reactivación nacional en ese sector.