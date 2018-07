Varapalo a dación al BCE

Cuando hace más de un año en esta columna cuestioné la legalidad de que el Banco Central se haya hecho dueño indirectamente, a fines del régimen Correa, del Banco del Pacífico (tal propiedad indirecta fue consecuencia de haber recibido en dación en pago las acciones de la CFN, que venía preñada del Pacífico), la gerente general del Banco Central envió una carta ofendidísima, rechazando “categóricamente” mi afirmación de que el Banco Central había pisoteado sin reparo alguno la ley.

Recuerdo que aquella dación en pago sirvió para simular que el Estado rebajaba su deuda en más de dos mil millones de dólares y que eso fue posible solo gracias a una reforma legal ad-hoc, del 18 de abril de 2017, que eliminó la prohibición de que el Central tenga acciones “en entidades del sector financiero público”, como lo es la CFN. Pero esa reforma no extinguió el impedimento para que el mismo Banco Central sea dueño indirecto del Pacífico, que está en el llamado sector financiero privado, no en el público. De ahí el claro pisoteo que se produjo a la legalidad con esa movida, por más que no le guste el calificativo a la señora Artola, y por más que el hoy bien cesado marrullero superintendente de Bancos se haya hecho de la vista gorda con el asuntito.

Hoy el presidente Moreno ha dado un varapalo a los ideólogos de semejante maquillaje contable. En el veto que acaba de enviar a la Asamblea (sobre el proyecto de ley de “atracción de inversiones”), sin rodeos ha dicho que “es necesario corregir lo actuado en la operación de dación en pago que incluyó dentro del portafolio de inversiones del Banco Central acciones de entidades del sistema financiero público” (p. 57). Para ello plantea (en su propuesta sobre disposición transitoria 12º) que esas acciones sean compradas por el Ministerio de Finanzas, pagándolas con bonos del Estado, con lo que la realidad del monto de la deuda al Central quedará aclarada.

Falta establecer responsabilidades de los ideólogos y ejecutores de la engañifa. La palabra la tienen la Fiscalía y la Contraloría. Nada más por ahora.