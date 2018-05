Un doble aniversario

El 24 de Mayo es una fecha clave en la historia del Ecuador. Allí se consumó la libertad de la patria y comenzó la conclusión del imperialismo español que había mantenido en la América meridional colonias importantes; Ecuador fue una de ellas. En Pichincha se consagró el gran estratega que fue el mariscal Sucre y se dieron hechos heroicos que alcanzaron finalmente la libertad ecuatoriana. Hasta hace un buen tiempo el Congreso nacional iniciaba labores el 10 de Agosto, recordando el Primer Grito de Independencia. Con los cambios de gobierno, especialmente con las reformas al calendario político, esa fecha dejó de ser el inicio de las labores legislativas y el día en que el presidente de la República pronunciaba su mensaje. Hoy esos actos se han transferido al 24 de Mayo: se inician las tareas legislativas y el presidente de la República presenta su informe anual.

Moreno cumple en esta ocasión un año de ejercicio gubernamental, sin lograr todavía la reactivación económica, ni la emasculación del narcoterrorismo en la frontera norte. La tarea fundamental del presidente Moreno ha consistido en presentar una doble nueva imagen: la de apertura al diálogo entre todas las fuerzas políticas con el gobierno, y la del anuncio reiterado de eliminar la corrupción en la función pública, que ha sido una especie de acontecimiento diario en el gobierno cesado de Correa. No se puede evaluar todavía la bondad de ambas posturas. El diálogo político tiene cultores y opositores. Y el combate a la corrupción todavía no encuentra los cauces necesarios para su eliminación. Y si bien es cierto que hay una apertura de Moreno para el entendimiento nacional, también lo es que no se ha desligado de su sometimiento a los postulados que creó el bloque de países que se adhieren o adhirieron al socialismo del siglo XXI. Mientras Iberoamérica ha condenado la reelección ilegítima de Maduro, el gobierno ecuatoriano guarda silencio, y antes, cuando se produjeron las graves protestas populares en Venezuela, que dejaron 140 muertos asesinados por la guardia nacional, se expresó una felicitación al régimen causante de tan sangriento desastre. Faltaría que el Gobierno nacional asuma definitivamente una postura con respecto a la vigencia de postulados nacionales e internacionales que no concuerdan con el deseo mayoritario del país.