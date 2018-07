Último domingo festivo

Dejando claro que a mí me gustan más las celebraciones octubrinas, pues son fiestas conmemorativas de una gesta libertaria, reconozco en las de julio lo que nos vincula con España, sobre todo, ya lo he dicho antes, lo que nos recuerda del apóstol Santiago, patrono de la ciudad, al que creo tendremos que recurrir a partir de agosto, para que nos auxilie frente a la crisis económica vislumbrable en ese mes. En efecto, sin ánimo de actuar como profeta maléfico, aunque soy optimista trato de estar siempre bien informado, y si las previsiones sobre la economía no cambian en razón de algún acto de magia, los días que vienen requerirán templanza para enfrentar las complicadas situaciones del inmediato futuro con justicia y moderación.

Uno de los magos que podría cambiar lo lúgubre de las predicciones es el multiministro Pérez, que está acompañando al presidente Moreno en su gira internacional para buscar recursos, bien como créditos, en mejores condiciones que las dadas por China, o bien como inversiones, aprovechando que en el Ecuador hay mucho por hacer en infraestructura.

Esperando que prevalezcan las razones para el optimismo, es bueno destacar el acuerdo entre nuestra Contraloría y la de China. ¡Qué bueno que aprendamos a llevar las cuentas en chino! Así a nadie lo hacen ídem.

¡Y qué bien, por otra parte, que vayan por buen camino los planes de ingreso a la Alianza del Pacífico! Sin duda, insisto, habrá que tomar los debidos recaudos frente a un proceso que requerirá de determinados reajustes en algunas empresas, tal cual las del sector automotor, dada la potencial competencia de la producción mexicana. Es importante contar con un buen balance costo-beneficio.

Mientras tanto, hay que estar listos para recibir la información que va a producir la Contraloría luego de que audite los vuelos de los aviones presidenciales. No solo hay que saber quiénes los usaron, a dónde fueron y por qué lo hicieron, sino también qué llevaron y qué trajeron.

Definitivamente, el próximo domingo, ya en agosto, va a estar pletórico de nuevas situaciones y con candidaturas ya presentadas. Amanecerá y veremos.