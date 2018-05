“Trump es Negotiator”

Clinton, Bush y Obama fracasaron con Corea del Norte. Trump termina la guerra de 65 años. Kim Jong-un y Moon Jae-in, ante 80 millones de coreanos y el mundo dijeron: no habrá más guerra. La paz abrirá las puertas a la prosperidad y la reconciliación en la región.

“Tras un año furibundo en lanzamientos de misiles y pruebas nucleares, hay un histórico encuentro entre Corea del Norte y del Sur”, tuiteó Trump. Para desnuclearizar toda la península. En 2017, Kim Jong-un realizó otro ensayo nuclear más potente con misiles balísticos intercontinentales (ICBM) capaces de alcanzar territorio continental de EE. UU. Con arrogancia y prepotencia amenazó y lanzó misiles de guerra nuclear. Ante el acelerado crecimiento atómico de Corea del Norte y la participación de Rusia, se habló de otra Guerra Mundial. “Expertos” (¿?): “las bravuconadas de Trump ante Kim Jong-un hacían imposible un acuerdo. Alejaban las posibilidades de paz en Corea”. Donald Trump saludó la cumbre. “El tiempo dirá” si los resultados fueron buenos. Dijo: “EE. UU. fue manipulado porque había un tipo diferente de líder. Nosotros no seremos manipulados. Espero podamos alcanzar un acuerdo”. En el pasado “hubo un acuerdo y los norcoreanos empezaron otra vez con las armas nucleares. Eso no va a pasar conmigo”.

Trump se adjudicó parte del mérito: “¡Fin de la guerra de Corea! ¡EE.UU. y todo su gran pueblo, deben estar muy orgullosos de lo que está ocurriendo en Corea!”. “El mérito es de Trump”: ministra surcoreana de Asuntos Exteriores, (Kang Kyung-wha). “No habrá más guerra en la península coreana. Sensacional triunfo de la política exterior de Trump. La guerra ha terminado. Su artífice es Donald Trump”.

China, Japón, Rusia lo elogian. Carlos Slim, cuarto más rico del mundo, dijo: “Trump es un gran cambio en la forma de hacer política”. “Lo conocí más leyendo su libro (Great Again: How to Fix Our Crippled America)”. (“Grande de nuevo: cómo arreglar nuestro lisiado EE. UU.). “Trump no es Terminator, es Negotiator”. “Un gran negociador”.