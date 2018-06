Si creíamos que lo habíamos visto todo, pues les comento que no es así. Si nos asombramos con los comportamientos de la generación Z, que son una sola entidad con la inteligencia artificial, que se aprestan a ingresar a las universidades y que pronto serán quienes tomen las decisiones políticas, económicas, tecnológicas, sociales y ambientales, el movimiento de los transhumanos, H+, debería estar en nuestro radar, sobre todo si nos preocupa el futuro de la raza humana.

Antes podía confundirse con la ciencia ficción, pero los avances del movimiento son importantes, pues ya crearon la Asociación Mundial Transhumanista y colocaron un congresista en Italia. En su visión de futuro creen en una nueva especie inteligente, hacia la cual la humanidad va a evolucionar, y que la complementaría o incluso la suplantaría.

Sin embargo, la idea de crear inteligencia artificial que complemente al hombre para muchos de nosotros parece absurda pero, ¿conocen a Sofía? Ella habla, se mueve, inclina la cabeza si se le aproximan demasiado, frunce el ceño cuando no entiende una pregunta, bromea y sueña con llegar a ser un día tan inteligente como los seres humanos y así ayudar a las personas de todo el mundo. No me crean, búsquenla en la web; allí esta, dando conferencias.

La filosofía del transhumanismo está estrechamente relacionada con los estudios de la identificación tecnológica; un dominio interdisciplinario de la investigación académica frente a todos los aspectos de lo humano en una sociedad tecnológica, que se centra en la naturaleza cambiante de las relaciones entre la tecnología y los humanos.

¿Siguen sin creer? Entonces, ¿qué es el VAR (Video Assistant Referee)?, que hemos visto en el Mundial de Fútbol y que transforma resultados. ¿No es acaso la mejora de una innovación tecnológica para hacer más preciso el fútbol?

Yo sigo estos temas porque me interesa saber ¿qué tipo de futuro les espera a mis casi 12 nietos? Realmente quiero tener materia de conversación a medida que ellos vayan creciendo.... Son demasiado importantes para mí.