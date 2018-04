Corría 1964. Papá y mamá nos habían regalado un tocadiscos para vinilos de 45. Y en nuestras manos teníamos el primer disco de The Beatles, que tenía de un lado Please, please me y del otro lado From me to you. Oír ambas canciones cientos de veces y entender que había nacido una revolución musical fue una sola sensación. Ese 9 de febrero, los cuatro melenudos de Liverpool se habían presentado en el Show de Ed Sullivan, por 13 minutos, logrando una audiencia de 73,7 millones de norteamericanos, rompiendo un récord de audiencia y conquistando al público de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los factores de éxito de la banda?

Innovaron: quienes saben de música dicen que fueron los primeros en explotar la TV y todo el potencial de esta tecnología. Asimismo, fueron pioneros en distribuir simultáneamente varios sencillos de cada uno de sus álbumes. Por eso algunos de sus temas ocuparon los primeros puestos de las listas de éxitos al mismo tiempo. Además, incluyeron las letras en los porta vinilos. Así todo el mundo cantaba las canciones, no importando si eran de Guayaquil, París, Pekín, o Moscú. También fueron los primeros en llenar el Shea Stadium de NY con 55.000 personas. Dicen que el videoclip de Paperback Writer/Rain de ellos, permitió que los “clips” se instalen desde 1966. Nunca dejaron de innovar estilos musicales.

Eran los mejores: otro acierto fue cómo se conformó, pues no eran un grupo de amigos, sino que cada uno de los integrantes se fue sumando por destacarse en el manejo de un instrumento. Pese a ello, durante el tiempo que se mantuvieron juntos persiguieron un mismo objetivo.

Supieron escuchar: el enorme éxito alcanzado por esta banda se debió a que sabían escuchar a sus asesores, por ejemplo, a Brian Epstein, quien hizo su imagen, o a George Martin, el productor, que los llevó de bares a los grandes escenarios del mundo.

Este cuarteto supo revolucionar la industria musical y si seguimos su sencilla hoja de ruta, también nos puede revolucionar hoy nuestras vidas y a nuestras empresas.