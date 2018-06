Tarifas y cortes de energía

Los trastornos de la personalidad y egolatría de Narciso (propios de un análisis de Freud), exaltados por el alza de precios del petróleo, con ingresos jamás logrados por gobierno alguno, lo llevaron a desarrollar fantasías y a causar corrupción en el poder total, delirando en mesiánico liderazgo mundial. Su enceguecida autoestima y exagerada necesidad de ser admirado revelan el deterioro de sí mismo, groseramente expuesto en irrespeto.

Típico del tirano engreído, hambriento de más poder, impulsó obras gigantescas con dinero ajeno. Embarcó al país en 8 plantas hidroeléctricas, dizque para exportar energía (en un país a oscuras), desechando las adecuadas y menos costosas: la solar y la eólica. Mientras el consumo está en 3.800 MV dijo que Ecuador tiene capacidad de generación mayor a la demanda. 5.300 MV. Tres de las onerosas 8 plantas “contratadas” funcionan. La más grande, Coca Codo Sinclair, en Napo, supuestamente, generaría 1.500 MV (35 % de la electricidad del país), a costo superior a US$ 2.245 millones con préstamo parcial del Eximbank y Sinohydro (ambos chinos). Pero solo genera 1.035 MV.

El 13 de diciembre de 2013 hubo explosión, derrumbes, 13 muertos y 12 heridos en un túnel de la sala de máquinas. Funcionan 7 de sus 8 turbinas. Sinohydro incumple antes de que el “proyecto” sea recibido por el Estado. (¡!) Codo Sinclair solo tiene garantías por $ 157 millones (¡9 % del valor total de la obra de US$ 2.245 millones!). (¿?) No está concluida ni entregada. Pero, fue inaugurada por Xi Jinping y Correa el 18 noviembre 2016.

De los 8 “proyectos”, con insuficientes garantías, solo funcionan 3: Manduriacu, Coca Codo Sinclair (con 805 fisuras, microfisuras y actas provisionales) y Sopladora. Los 5 restantes: Desiltanisagua al 92 %. Mazar-Dudas al 87 %. Minas San Francisco, Quijos y Toachi Pilatón tienen retrasos, problemas estructurales y sobreprecios de US$ 1.500 a US$ 1.700 por MV, hasta US$ 4.000 por MV. Pese a ello, suben las tarifas y los cortes de energía doméstica y empresarial continúan.