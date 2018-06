Se impuso la Constitución

La juez de la Corte Nacional, Daniela Camacho, sin fundamento legal solicitó a la Asamblea autorización para vincular al expresidente Rafael Correa en relación con el caso Fernando Balda. La juez equivocadamente, creyó que lo que pedía era legal, o quiso curarse en sano para que en el futuro nadie le acusare de un “error inexcusable”. Esta actitud no llama mucho la atención. Lo que sí concitó indignación en la ciudadanía es que inicialmente la Asamblea, a través de los pocos correístas que quedan, junto con los morenistas, sostuvo la tesis de que era indispensable esa autorización. Esta manera de actuar también podría tener dos explicaciones: una, “falta de ignorancia” como solía decir Cantinflas, o un mal entendido espíritu de cuerpo para con el expresidente Correa. Es inadmisible que los legisladores, que deben ser los primeros en respetar la Constitución y las leyes, pretendieran pasar por alto la disposición que consta en el artículo 120 numeral 10 de la Carta Magna, que expresamente dice que una de las atribuciones de la Asamblea Nacional es la de “autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente o vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente”. Por mucha solidaridad que pudieron haber pretendido exhibir los asambleístas correístas y morenistas, no podían haberlo logrado porque esa disposición constitucional se refiere solamente al presidente o vicepresidente de la República en funciones. No habla en ningún momento de expresidentes o exvicepresidentes.

No puede dejarse pasar por alto la actitud firme y categórica de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, cuando sin rodeo alguno dijo que la Asamblea no era competente para atender la petición de la juez Daniela Camacho. Finalmente se impuso la razón, y la Asamblea en pleno, por mayoría de votos, dispuso que la justicia puede actuar sin su autorización para vincular al expresidente Correa por el caso Balda.

Felizmente se impuso la ley. Si así llueve, que no escampe.